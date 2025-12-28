Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Серйозні розбіжності посилюють напругу перед зустріччю Зеленського та Трампа – Reuters

28 грудня 2025, 11:57
Фото з сайту Президента України
Президенти України та США проведуть вирішальну зустріч у Флориді для узгодження умов завершення війни.
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрінуться у Флориді в неділю, щоб узгодити план закінчення війни в Україні. Однак сторони стикаються з серйозними розбіжностями з ключових питань, а ситуація ускладнюється провокаціями у вигляді російських повітряних атак.
 
Про це  пише Reuters.
 
Наприклад, у суботу росія завдала чергового удару по Україні, випустивши сотні ракет і дронів, що призвело до вимкнення електрики та опалення в низці районів Києва. Зеленський назвав це відповіддю росії на поточні мирні зусилля, що вживаються за посередництва США,
 
Український лідер повідомив журналістам, що під час зустрічі в резиденції Трампа у Флориді планує обговорити долю Донбасу, а також майбутнє Запорізької атомної електростанції та інші теми.
 
москва неодноразово наполягала на тому, щоб Україна поступилася всім Донбасом, включно з територіями, які все ще перебувають під контролем Києва. Повідомляється, що російські офіційні особи також заперечували проти інших частин останньої пропозиції, що викликає сумніви в тому, чи прийме кремлівський диктатор путін результати недільних переговорів, якими б вони не були.
 
У п'ятницю Зеленський заявив, що все ще сподівається пом'якшити пропозицію США про повне виведення українських військ із Донбасу. В іншому разі, за його словами, весь план із 20 пунктів - результат тижнів переговорів - має бути винесено на референдум.
 
ЗМІ пише, що американські чиновники розцінили готовність Зеленського провести референдум як значний крок уперед і знак того, що він більше не виключає територіальних поступок. Водночас сам український президент зазначив, що для підготовки та проведення такого голосування росія має погодитися на 60-денне припинення вогню. Нещодавнє опитування показує, що українські виборці і зовсім можуть відкинути цей план.
 
Особиста зустріч Зеленського з Трампом слідує за тижнями дипломатичних зусиль. Європейські союзники, хоча часом і залишалися осторонь процесу, активізували роботу з окреслення контурів післявоєнних гарантій безпеки для Києва, які були б підтримані Сполученими Штатами.
 
Київ і Вашингтон досягли згоди з багатьох питань, і в п'ятницю Зеленський заявив, що план із 20 пунктів готовий на 90%. Однак питання про те, які території (і чи будуть взагалі) передані росії, залишається невирішеним. Тоді як москва наполягає на отриманні всього Донбасу, Київ хоче заморозити карту щодо поточної лінії фронту. США в пошуках компромісу запропонували створити вільну економічну зону, якщо Україна покине цей район, хоча залишається незрозумілим, як ця зона функціонуватиме на практиці.
 
Зеленський, чиї минулі зустрічі з Трампом не завжди проходили гладко, поділяє побоювання європейських союзників, що Трамп може "здати" Україну, залишивши європейські держави оплачувати рахунки за підтримку зруйнованої країни.
війна в Українімирні переговориросія окупанти

