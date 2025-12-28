Зустріч Зеленського і Трампа у Флориді перенесли на дві години
28 грудня 2025, 12:55
Фото: DW
У Білому домі змінили розклад президента Трампа на 28 грудня.
Зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа відбудеться на кілька годин раніше, ніж планувалося – о 20:00 (за київським часом).
Про це йдеться у повідомленні Білого дому.
У Білому домі змінили розклад президента Трампа на 28 грудня. Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським перенесли на 13:00 (20:00 за київським часом) у приватній резиденції лідера США в Мар-а-Лаго. Раніше вона була запланована на 15:00 (22:00 за київським часом).
Причину перенесення двосторонньої зустрічі в Білому домі не повідомили.
Нагадаємо, що українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським прибула до Флориди ввечері 27 грудня. У складі переговорної групи до США полетіли Умєров, Соболев, Гнатов, Бевз та Кислиця.