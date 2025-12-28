Зустріч Зеленського і Трампа у Флориді перенесли на дві години

У Білому домі змінили розклад президента Трампа на 28 грудня.

У Білому домі змінили розклад президента Трампа на 28 грудня. Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським перенесли на 13:00 (20:00 за київським часом) у приватній резиденції лідера США в Мар-а-Лаго. Раніше вона була запланована на 15:00 (22:00 за київським часом).