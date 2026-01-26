Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Чехія виділила $500 тис. на генератори для України

26 січня 2026, 20:06
Чехія виділила $500 тис. на генератори для України
Фото: gettyimages.com
Прем’єрка України подякувала Чехії за щедру і вчасно допомогу.

Уряд Чехії терміново виділив 500 тисяч доларів на придбання генераторів для України на тлі погіршення ситуації в енергетиці після січневих російських ударів.

Про це оголосила прем’єрка України Юлія Свириденко.

Свириденко заявила, що у понеділок чеський уряд виділив 500 тисяч доларів "на придання генераторів для прифронтової Дніпропетровщини до кінця тижня".

Вона подякувала Чехії за щедру і вчасно допомогу та окремо відзначила громадські ініціативи, які зібрали для підтримки Києва 3,8 млн доларів

Нагадаємо, у Польщі в межах збору на платформі волонтерських ініціатив вже майже зібрали цільову суму в 3 млн злотих на генератори для Києва, якому загрожує гуманітарна катастрофа через наслідки російських ударів по енергосистемі.

