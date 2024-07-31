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Uber і китайський BYD домовилися про співпрацю

31 липня 2024, 19:27
Uber і китайський BYD домовилися про співпрацю
Фото: з відкритих джерел
Компанії узгодили поставу електрокарів на платформу для поїздок.

Американська компанія пасажирських перевезень Uber і китайський автовиробник BYD оголосили про підписання довгострокового договору співробітництва. 

Про повідомляє новинна агенція Reuters. 

В рамках співпраці в сервісі Uber по всьому світу з'явиться 100 000 нових електромобілів.

Співпраця розпочнеться в Європі і Латинській Америці, а з часом і на Близькому Сході, Канаді, Австралії і Новій Зеланді. 

Авто не поставлятьиметься на рідний для Uber ринок США, де є заборона на китайські електромобілі.

"Ініціатива спрямована на те, щоб зробити екологічний транспорт доступнішим для водіїв Uber, пропонуючи конкурентоспроможні ціни та варіанти фінансування для електромобілів BYD. Партнерство також охоплює плани щодо інтеграції автомобілів BYD з технологіями автономного водіння і спільну розробку автономних транспортних засобів", - йдеться в спільній заяві. 

Для підтримки переходу на електромобілі, Uber і BYD нададуть водіям знижки на обслуговування, зарядку, фінансування і лізинг.

"Разом з Uber ми хочемо зробити екологічний транспорт доступним і недорогим для всіх. Ця співпраця знаменує нову еру в електрифікації міської мобільності", - сказала генеральний директор BYD Americas Стелла Лі.

Генеральний директор Uber Дара Хосровшахі додав, що водій Uber, який пересів на електромобіль, може домогтися вчетверо більшого скорочення викидів, порівнюючи з водієм автомобіля з ДВЗ.

Партнерство починається в той час, коли Tesla, американський конкурент BYD, готується представити своє роботаксі в жовтні. Незважаючи на те, що торік BYD випередила Tesla як найбільшого у світі виробника електромобілів, Tesla відтоді повернула собі лідерство.

Ще на початку року Uber оголосив про співпрацю з Tesla, щоб просувати використання електромобілів водіями в США, прагнучи до того, щоб до 2030 року в американських і канадських містах не було викидів.

BYD поставила вже більше 3 мільйони електромобілів у 2023 році і має намір збільшити цей показник до 4 мільйонів цього року. 

Днями ми писали, що Mitsubishi, Honda і Nissan об’єднуються в протистоянні електромобілям.

 

UberBYDспівпраця

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