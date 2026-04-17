Польща ратифікувала угоду з Україною про безпеку

17 квітня 2026, 18:24
Польща ратифікувала угоду з Україною про безпеку
Документ посилює співпрацю у боротьбі зі злочинністю.

Сьогодні Сейм Польщі підтримав закон про ратифікацію угоди з Україною у сфері безпеки та протидії злочинності. 

Про це пише Dziennik Gazeta Prawna.

Рішення підтримали 242 депутати, 10 проголосували проти, ще 185 утрималися.

Угода замінює чинний документ 1999 року та розширює механізми співпраці між країнами. Вона передбачає спільні дії у запобіганні, виявленні та розслідуванні злочинів, а також у розшуку осіб, які переховуються від правоохоронних органів.

Також йдеться про обмін інформацією, створення спільних робочих груп, проведення навчань і взаємодію правоохоронців у межах розслідувань. Окремо передбачені механізми боротьби з організованою злочинністю та виявленням доходів, отриманих незаконним шляхом.

Документ також відкриває можливості для нових форматів співпраці, зокрема контрольованих поставок та обміну офіцерами зв’язку.

Наступним етапом стане розгляд угоди в Сенаті Польщі. Після його ухвалення закон набуде чинності через 14 днів після офіційного оприлюднення.

Також цього тижня Польща та Ісландія приєдналися до угоди про Спецтрибунал

 

