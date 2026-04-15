Польща та Ісландія приєдналися до угоди про Спецтрибунал

15 квітня 2026, 10:05
Польща та Ісландія приєдналися до угоди про Спецтрибунал
Фото: slovoidilo.ua
Тепер 17 держав готові винести документ на голосування Ради Європи вже у травні цього року.
Ісландія та Польща підтвердили свою готовність приєднатися до угоди, необхідної для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів російської агресії проти України.
 
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Х.
 
"Ми вдячні нашим ісландським та польським партнерам за цей важливий крок. Це знаменує собою поворотний момент: з 17 підтвердженнями ми офіційно перетнули юридичний мінімум у кількості держав-членів, необхідних для голосування за угоду", - написав Сибіга.
 
Міністр зазначив, що йдеться про розширену часткову угоду (EPA) щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу. Він каже, що вона тепер може бути винесена на розгляд та прийнята під час засідання Комітету міністрів Ради Європи на рівні міністрів у Кишиневі 14-15 травня.
 
"Минуло менше року з того часу, як ми дали зелене світло Трибуналу 9 травня 2025 року, коли зібрали міністрів закордонних справ країн Європи у Львові. І тепер ми підготували всі правові кроки для початку роботи Трибуналу", - повідомив чиновник.
 
За словами Сибіги, Україна і далі збиратиме підписи країн для приєднання - як у рамках Ради Європи, так і поза нею, на всіх континентах та в усіх регіонах.
 
"Ми закликаємо всі держави приєднатися до цих історичних зусиль щодо відповідальності. Злочинці в Москві повинні усвідомити, що правосуддя неминуче. Від звичайних російських виконавців до вищого військового та політичного керівництва. Підзвітність має вирішальне значення для міцного миру", - додав глава МЗС.

 

війна в Україніспецтрибуналросія окупанти

Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
