Польща та Ісландія приєдналися до угоди про Спецтрибунал

Ісландія та Польща підтвердили свою готовність приєднатися до угоди, необхідної для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів російської агресії проти України.

"Ми вдячні нашим ісландським та польським партнерам за цей важливий крок. Це знаменує собою поворотний момент: з 17 підтвердженнями ми офіційно перетнули юридичний мінімум у кількості держав-членів, необхідних для голосування за угоду", - написав Сибіга.

Міністр зазначив, що йдеться про розширену часткову угоду (EPA) щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу. Він каже, що вона тепер може бути винесена на розгляд та прийнята під час засідання Комітету міністрів Ради Європи на рівні міністрів у Кишиневі 14-15 травня.