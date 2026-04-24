Україна і Саудівська Аравія домовилися посилити партнерство в обороні, енергетиці та продовольстві

24 квітня 2026, 18:54
president.gov.ua
Президент підкреслив готовність України ділитися своїм досвідом для взаємовигідної співпраці з Саудівською Аравією у сфері захисту життів.

У Джидді президент України Володимир Зеленський провів зустріч із спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Лідери обговорили реалізацію стратегічної безпекової домовленості за трьома ключовими напрямами.

Про це повідомили в Офісі президента.

"Перший – експорт нашої української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба. Другий – енергетична співпраця, яка додає Україні стійкості у цей складний час. Третій – напрямок продовольчої безпеки. Працюємо разом, щоб посилити наші народи та партнерів",– зазначив Зеленський.

Окремо лідери обговорили питання енергетичної стійкості, зокрема у контексті кризи на ринку пального, спричиненої ситуацією в Ірані та блокуванням Ормузької протоки.

Також вони обговорили перспективи участі Саудівської Аравії у реалізації інфраструктурних проєктів, відновленні України, а також можливе партнерство у фінансовому секторі та інших державних ініціативах.

Зеленський і бін Салман визначили завдання для своїх команд та висловили сподівання на їх швидке й повне виконання.

"Зараз, коли міжнародні відносини суттєво дестабілізовані, саме така двостороння робота відновлює впевненість. Обмінялися й оцінками ситуації на Близькому Сході та в Затоці. Сподіваємось, що безпеки буде більше, і допомагаємо цьому",  додав президент.

24 квітня Зеленський вдруге за час війни в Ірані прибув до Саудівської Аравії. Він підкреслив важливість взаємного посилення та цінність співпраці між країнами.

