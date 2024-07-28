Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Mitsubishi, Honda і Nissan об’єднуються в протистоянні електромобілям

28 липня 2024, 18:19
Mitsubishi, Honda і Nissan об’єднуються в протистоянні електромобілям
Фото: planetark.org
Блок Mitsubishi та Honda-Nissan створить на внутрішньому ринку Японії дві сили: Toyota Motor Group і альянс Honda-Nissan-Mitsubishi.

Японський виробник автомобілів Mitsubishi Motors приєднується до альянсу компаній Honda-Nissan, щоб скласти конкуренцію китайським і американським автовиробникам.

Про це повідомляє Nikkei.

Tesla і китайські автовиробники інвестують великі суми в електромобілі, що створює умови в яких японські автовиробники не можуть конкурувати з ними  в плані масштабу і ланцюжка поставок.

Навесні Honda і Nissan заявили про всеосяжну угоду про співпрацю, проте не було прийнято рішення про те, що робити з Mitsubishi Motors, де Nissan володіє 34,01% акцій.

Mitsubishi Motors підписала угоду про нерозголошення інформації з Honda та Nissan. 

Нагадаємо, що Honda і Nissan є другим і третім найбільшими автовиробниками в Японії, відповідно, з глобальними продажами 4,1 мільйона і 3,44 мільйона одиниць у фінансовому році, що закінчується в березні 2024 року. 

Mitsubishi Motors випускає 810 000 авто і разом альянс матиме продажі 8,35 мільйона автомобілів.

Toyota, найбільший автовиробник Японії і конкурент альянсу Honda-Nissan-Mitsubishi, вже об'єдналася з Daihatsu, Suzuki, Subaru, Mazda і Hino Motors, в результаті чого сукупний обсяг продажів п'яти автовиробників досягне 16 мільйонів одиниць.

Honda-Nissan-Mitsubishi планують стандартизувати бортове програмне забезпечення, яке керує автомобілем. 

Ймовірно, що Nissan і Honda разом створять базове програмне забезпечення і обговорять його використання в машинах Mitsubishi Motors. 

Компанії впроваджуватимуть високоефективні технології, одночасно знижуючи витрати і перенаправляючи управлінські ресурси на інші сфери, пов'язані з електрифікацією.

Крім того, планується доповнення лінійок автомобілів одна одної. Honda не виробляє гібридні транспортні засоби з можливістю підзарядки чи пікапи в Японії. 

В майбутньому обидві компанії також прагнутимуть до співпраці у сфері виробництва міні-автомобілів.

Головною причиною обʼєднання зусиль японських компаній - це значне відставання на ринку електромобілів.

Минулого року Nissan і Honda продали лише 140 000 і 19 000 електромобілів в світі, а Tesla і BYD були разом більше 3 мільйонів. 

В Китаї, найбільшому автомобільному ринку світу, Honda і Nissan були змушені змінити свій шлях експансії, оскільки вони боролися з недорогими електромобілями на місцевому ринку.

 
NissanелектромобіліHondaMitsubishi

Останні матеріали

Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 липня 2024, 10:28
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Політика
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Переклад iPress – 25 липня 2024, 20:56
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Політика
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 19:52
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Політика
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 15:36
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Технології
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Переклад iPress – 25 липня 2024, 11:36
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Політика
Добре, що План А спрацював. Чого очікувати від другого терміну Урсули фон дер Ляєн – Джеймс Батчік
Переклад iPress – 25 липня 2024, 08:34
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Технології
CrowdStrike: випадки та проєкти. Загроза кібератак значно перевищує ядерну ескалацію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 липня 2024, 16:04
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Політика
Раптом Трамп виглядає старішим і божевільнішим. Тепер республіканці мають кандидата, який не може навести чіткий аргумент або закінчити речення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 24 липня 2024, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється