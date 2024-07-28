Mitsubishi, Honda і Nissan об’єднуються в протистоянні електромобілям

Блок Mitsubishi та Honda-Nissan створить на внутрішньому ринку Японії дві сили: Toyota Motor Group і альянс Honda-Nissan-Mitsubishi.

Японський виробник автомобілів Mitsubishi Motors приєднується до альянсу компаній Honda-Nissan, щоб скласти конкуренцію китайським і американським автовиробникам.

Про це повідомляє Nikkei.

Tesla і китайські автовиробники інвестують великі суми в електромобілі, що створює умови в яких японські автовиробники не можуть конкурувати з ними в плані масштабу і ланцюжка поставок.

Навесні Honda і Nissan заявили про всеосяжну угоду про співпрацю, проте не було прийнято рішення про те, що робити з Mitsubishi Motors, де Nissan володіє 34,01% акцій.

Mitsubishi Motors підписала угоду про нерозголошення інформації з Honda та Nissan.

Нагадаємо, що Honda і Nissan є другим і третім найбільшими автовиробниками в Японії, відповідно, з глобальними продажами 4,1 мільйона і 3,44 мільйона одиниць у фінансовому році, що закінчується в березні 2024 року.

Mitsubishi Motors випускає 810 000 авто і разом альянс матиме продажі 8,35 мільйона автомобілів.

Toyota, найбільший автовиробник Японії і конкурент альянсу Honda-Nissan-Mitsubishi, вже об'єдналася з Daihatsu, Suzuki, Subaru, Mazda і Hino Motors, в результаті чого сукупний обсяг продажів п'яти автовиробників досягне 16 мільйонів одиниць.

Honda-Nissan-Mitsubishi планують стандартизувати бортове програмне забезпечення, яке керує автомобілем.

Ймовірно, що Nissan і Honda разом створять базове програмне забезпечення і обговорять його використання в машинах Mitsubishi Motors.

Компанії впроваджуватимуть високоефективні технології, одночасно знижуючи витрати і перенаправляючи управлінські ресурси на інші сфери, пов'язані з електрифікацією.

Крім того, планується доповнення лінійок автомобілів одна одної. Honda не виробляє гібридні транспортні засоби з можливістю підзарядки чи пікапи в Японії.

В майбутньому обидві компанії також прагнутимуть до співпраці у сфері виробництва міні-автомобілів.

Головною причиною обʼєднання зусиль японських компаній - це значне відставання на ринку електромобілів.

Минулого року Nissan і Honda продали лише 140 000 і 19 000 електромобілів в світі, а Tesla і BYD були разом більше 3 мільйонів.

В Китаї, найбільшому автомобільному ринку світу, Honda і Nissan були змушені змінити свій шлях експансії, оскільки вони боролися з недорогими електромобілями на місцевому ринку.