Honda і Nissan ведуть переговори про злиття
Два найбільших за величиною автовиробники Японії Honda та Nissan ведуть перемовини щодо злиття в рамках створення холдингової компанії для підвищення конкурентоспроможності шляхом спільного використання технологій і розподілу витрат.
Про це повідомляє NHK.
Ймовірно, Honda та Nissan незабаром підпишуть базову угоду про злиття.
Ще влітку компанії домовилися про розробку загальних програмних платформ і стандартизацію деталей електромобілів, включаючи обмін специфікаціями моделей та постачання деталей.
А на весні було оголошено про початок обговорення стратегічного партнерства у таких галузях, як електрифікація.
Наразі автовиробники стикаються з конкуренцією з боку іноземних компаній. Американська Tesla та китайська BYD лідирують у галузі електромобілів, автономного водіння та розробки програмного забезпечення.
Чистий прибуток Nissan за шість місяців до вересня впав майже на 94% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, що частково пояснюється млявими продажами в США.
Нагадаємо, що Nissan є найбільшим акціонером Mitsubishi Motors.