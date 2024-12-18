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Honda і Nissan ведуть переговори про злиття

18 грудня 2024, 12:26
Honda і Nissan ведуть переговори про злиття
Фото: Kyodo
Навесні компанії оголосили про початок обговорення стратегічного партнерства у таких галузях, як електрифікація.

Два найбільших за величиною автовиробники Японії Honda та Nissan ведуть перемовини щодо злиття в рамках створення холдингової компанії для підвищення конкурентоспроможності шляхом спільного використання технологій і розподілу витрат.

Про це повідомляє NHK.

Ймовірно, Honda та Nissan незабаром підпишуть базову угоду про злиття.

Ще влітку компанії домовилися про розробку загальних програмних платформ і стандартизацію деталей електромобілів, включаючи обмін специфікаціями моделей та постачання деталей.

А на весні було оголошено про початок обговорення стратегічного партнерства у таких галузях, як електрифікація.

Наразі автовиробники стикаються з конкуренцією з боку іноземних компаній. Американська Tesla та китайська BYD лідирують у галузі електромобілів, автономного водіння та розробки програмного забезпечення.

Чистий прибуток Nissan за шість місяців до вересня впав майже на 94% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, що частково пояснюється млявими продажами в США.

Нагадаємо, що Nissan є найбільшим акціонером Mitsubishi Motors.

 
NissanHondaзлиття

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