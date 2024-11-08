Nissan звільнить 9000 працівників і зменшить виробничі потужності на 20%

Концерн був змушена знизити свій прогноз операційного прибутку на рік.

Японський автовиробник Nissan Motor Co оголосив про план скорочення дев’яти тисяч робочих місць у всьому світі і зменшення глобальних виробничих потужностей на 20% через падіння рівня продажів.

Про це повідомляє Kyodo News.

Крок відбувається через те, що компанія була змушена знизити свій прогноз операційного прибутку на рік, скоротивши його на 70% до $975 мільйонів, в порівнянні з 500 мільярдами єн, прогнозованими в липні.

Автоконценр заявив, що не може передбачити чистий прибуток, який залежатиме від зусиль щодо виходу з кризи.

В першому фінансовому півріччі, яке завершилося у вересні, чистий прибуток компанії впав на 93,5%, до 19,2 млрд єн.

Крім того, Nissan заявив, що продасть частину своєї частки в Mitsubishi Motors Corp.

Влітку ми також писали, що Mitsubishi, Honda і Nissan об'єднуються у протистоянні електромобілям.