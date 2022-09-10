CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомпанія Nissan Motor тисне на французького партнера Renault SA, щоб він максимально скоротив свою частку в японському автовиробнику, в ідеалі до 15%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Nissan змушує партнера Renault зменшив свою частку в їхній компанії
Фото: АFP
Про це повідомляє Reuters.
Ці вимоги були висунуті в обмін на те, що Nissan погодиться інвестувати в новий підрозділ Renault, який буде створено для розміщення його активів щодо електромобілів (EV), передає видання, посилаючись на анонімні джерела.
Renault володіє приблизно 43% акцій Nissan, яка хоче, щоб її французький партнер зменшив частку до 15%, порівнявшись з часткою Nissan у партнерстві по альянсу.
Продаж частки не вплине на їхній бізнес-альянс, і Nissan може знадобитися зібрати кошти, щоб викупити акції у Renault.
Renault продовжує реалізацію планів розділити свій бізнес електромобілів і двигунів внутрішнього згоряння, щоб наздогнати таких конкурентів, як Tesla і Volkswagen у змаганні за екологічно чистіше водіння. Він очікує оприлюднення детального плану для нової організації EV на ринках капіталу цієї осені.
Партнери по альянсу Nissan і Mitsubishi поки не сказали, чи братимуть участь у майбутньому підрозділі Renault EV.
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09 10 2022 20:44 МЕДІА
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