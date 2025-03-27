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ПОЛІТИКА

Німеччина розкритикувала нові мита США на автомобілі та закликала до переговорів

27 березня 2025, 11:57
Німеччина розкритикувала нові мита США на автомобілі та закликала до переговорів
Фото: з вільного доступу
Трамп заявив, що вводить 25% мито на всі автомобілі, що надходять до США.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек та автомобільна асоціація країни розкритикували нещодавно оголошені американським президентом Дональдом Трампом 25% мита на імпорт автомобілів і закликали до термінових переговорів.

Про це пише агентство Reuters.

Як зазначило агентство, акції Volkswagen, найбільш вразливого серед німецьких автовиробників до тарифів через велику базу постачання в Мексиці та відсутність виробництва в США для брендів Audi і Porsche, впали на 5,1% на попередніх торгах.

Акції інших автовиробників, включно із Mercedes-Benz, BMW і Daimler Truck, впали приблизно на 3,5%, а акції постачальника автомобілів Continental – на 2,9%.

"ЄС повинен дати тверду відповідь на тарифи – має бути зрозуміло, що ми не відступимо перед обличчям США", – заявив Габек.

Німецьке автомобільне лобі VDA, своєю чергою, назвало нові мита "смертельним сигналом" для вільної, заснованої на правилах торгівлі, попередивши, що вони завдадуть шкоди компаніям, а також глобальним ланцюгам поставок.

"Німецька автомобільна промисловість закликає до негайних переговорів між США та ЄС щодо двосторонньої угоди", – заявив президент VDA Гільдеґард Мюллер.

Нагадаємо, Трамп заявив, що вводить 25% мито на всі автомобілі, що надходять до США.

На це рішення одразу відреагувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

СШАНімеччинаДональд Трампмитаавтомобілі

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