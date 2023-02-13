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Nissan, Renault інвестують $600 млн у виробництво 6 нових моделей в Індії — Reuters

13 лютого 2023, 15:28
Nissan, Renault інвестують $600 млн у виробництво 6 нових моделей в Індії — Reuters
Фото: Kyodo
Цей крок допоможе вирішити проблему падіння ринкових часток японських і французьких компаній на ринку, що набуває все більшого глобального значення.

Nissan Motor і Renault заявили, що інвестують 600 мільйонів доларів у виробництво шести нових моделей в Індії - одному з трьох ринків, на яких обидва автовиробники планують тісно координувати в рамках оновленого альянсу.

Про це пише Reuters.

"Ці інвестиції є дуже важливими не тільки для продуктів, але й для технологій, таких як електромобілі, щоб дійсно захопити зростаючий індійський ринок, який є третім найбільшим у світі, а також використовувати Індію як базу для експорту", - заявив головний операційний директор Nissan Ашвані Гупта.

У своїй заяві обидві компанії повідомили, що кожна з них вироблятиме в Індії по три нові моделі, які будуть побудовані на спільних платформах - компонентах та інженерних розробках, які можуть бути спільними для різних дизайнів.

Дві моделі будуть електромобілями (EV), першими в Індії, а інші - спортивними позашляховиками.

Усі вони вироблятимуться на автозаводі, яким компанії спільно володіють у Ченнаї, на півдні Індії, де працюють неповністю зайняті працівники. Там же знаходиться центр досліджень і розробок.

У 2022 році обидві компанії разом мали близько 3% індійського ринку. На відміну від Nissan, Renault не має значної присутності в Китаї, США та Японії, що підвищує ставки на її успіх в Індії.

За даними S&P Global Mobility, продажі в Індії минулого року зросли на 23% до 4,4 мільйона автомобілів, обігнавши японський ринок.

Завод у Ченнаї може виробляти близько 500 тис автомобілів на рік, але минулого року Renault продала в Індії лише 87 тис автомобілів, а Nissan - 35 тис.

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інвестиціїNissanRenault

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