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Amazon інвестує в Японію $13,5 млрд

19 січня 2024, 17:19
Amazon інвестує в Японію $13,5 млрд
Фото: svit24.net
Американська компанія Amazon заявила про інвестування в Японію ще близько 2 трлн ієн або 13,5 млрд доларів.

Про це повідомляє японське Kyodo News.

Кошти будуть використані для розширення можливостей двох центрів із обробки даних у країні, розташованих у Токіо та Осаці.

Amazon володіє платформа хмарних обчислень Amazon Web Services і саме сюди підуть інвестиції. 

Це стане поштовхом до використання генеративного штучного інтелекту серед японських компаній після стрімкої популярності ChatGPT, ШІ-чат-бота, розробленого американською компанією OpenAI.

Серед технологічних компаній Японії NEC Corp. випустила платформу генеративного штучного інтелекту для корпоративних клієнтів влітку минулого року. Компанія Nippon Telegraph and Telephone Corp. заявила, що запустить генеративну платформу зі штучного інтелекту для бізнесу вже в березні.

Amazon також представила Amazon Q - сервіс штучного інтелекту для корпоративних клієнтів. Він може узагальнювати тексти і пропонувати бізнес-консультації, використовуючи їхні внутрішні дані.

Разом з тим, Сполучені штати обмежили доступ Китаю до хмарних сервісів Amazon та Microsoft.

 

ЯпоніяінвестиціїAmazonштучний інтелект

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