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2023 року ЄБРР спрямував в Україну рекордні €2,1 млрд

25 січня 2024, 12:05
2023 року ЄБРР спрямував в Україну рекордні €2,1 млрд
Фото: bbc.co.uk
Роком раніше сума складала 1,7 млрд євро.

Про це повідомила пресслужба ЄБРР.

"ЄБРР, найбільший інституційний інвестор України, який суттєво збільшив інвестиції в Україну після російського вторгнення в лютому 2022 року, завершив рік, перевищивши свій цільовий показник у 3 млрд євро для країни на 2022-23 роки, досягнувши мети в жовтні", – йдеться в заяві. 

Торік керуючі схвалили рішення про збільшення сплаченого капіталу Банку на 4 млрд євро, в результаті чого його капітальна база зросте до 34 млрд євро, щоб продовжити підтримку України.

Інвестиції в Україну у воєнний час продовжуватимуться на рівні близько 1,5 млрд євро на рік, а збільшення капіталу дасть змогу подвоїти обсяги діяльності, коли почнеться відбудова країни.

Протягом 2022-2023 років ЄБРР виділив для України майже 1,6 млрд євро донорських коштів, включно з не-фінансованими гарантіями. Крім значних внесків від окремих донорів: Канади, Норвегії, Іспанії та Нідерландів, Євросоюз надав майже половину донорських ресурсів.

В Україні ЄБРР інвестує у п'ять напрямків: енергетика, критична інфраструктура, продовольча безпека, торгівля та підтримка приватного сектору.

 
ЄБРРінвестиції

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