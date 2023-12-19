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ЄБРР збільшив капітал на €4 млрд і зможе подвоїти фінансування Україні

19 грудня 2023, 16:41
ЄБРР збільшив капітал на €4 млрд і зможе подвоїти фінансування Україні
Фото: ЕРА
З моменту повномасштабного вторгнення росії в України Європейський банк реконструкції та розвитку виділив вже більше €3 млрд Києву.

Про це йдеться на сайті банку. 

Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив резолюцію про збільшення капіталу фінустанови на 4 мільярди євро, до 34 мільярдів євро. 

Усі додаткові кошти планують направити на допомогу Україні.

"Додатковий капітал від акціонерів буде використано для забезпечення значних і стійких інвестицій у реальну економіку України, як під час війни, так і під час реконструкції, і допоможе підтримувати пріоритети ЄБРР у ​​всіх економіках, де він працює", - заявилил в банку. 

У ЄБРР підкреслили, що це останній крок, який завершує офіційний процес збільшення статутного капіталу. Рішення набуде чинності 31 грудня 2024 року.

Це третє збільшення капіталу в історії ЄБРР після подібних рішень в 1996 і 2010 роках. 

Збільшення капіталу дозволить подвоїти кредитування України, сприяючи реалізації планів економічного відродження зруйнованої війною країни.

"Додатковий капітал дозволить продовжувати надавати стабільний рівень щорічних інвестицій в Україну в розмірі близько 1,5 мільярда євро під час війни, і мати засоби для збільшення своєї підтримки до 3 мільярдів євро щорічно після початку реконструкції", - розказала президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Місяць тому Європейський банк реконструкції і розвитку рекомендував затвердити збільшення капіталу на €4 млрд для забезпечення значного і стабільного обсягу інвестицій в Україні.

 

ЄБРРдопомогакапітал

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