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ЄБРР втретє в історії збільшує капітал на €4 млрд задля України

15 листопада 2023, 17:36
ЄБРР втретє в історії збільшує капітал на €4 млрд задля України
Фото: bbc.co.uk
Сьогодні Європейський банк реконструкції і розвитку рекомендував затвердити збільшення капіталу на €4 млрд для забезпечення значного і стабільного обсягу інвестицій в Україні.

Про це ЄБРР написав на сайті

Погодження рішення Радою директорів - перший крок у формальній процедурі збільшення акціонерного капіталу ЄБРР, який наразі становить €30 млрд.

Керуючі ухвалять остаточне рішення щодо пропонованого збільшення капіталу до кінця цого року.

"Сьогоднішнє рішення відповідає розумінню керуючих, що підтримка України після повномасштабного вторгнення Росії має бути найвищим пріоритетом для Банку зараз і в майбутньому, але при цьому ЄБРР також повинен мати можливість продовжувати працювати над реалізацією своїх стратегічних пріоритетів в інших країнах операцій", - йдеться в заяві.

На щорічних травневих зборах ЄБРР керуючі досягли згоди щодо необхідності додаткової підтримки з боку акціонерів для того, щоб банк міг продовжувати повноцінне виконання своєї ролі, а також дійшли висновку, що найбільш ефективним спільним інструментом такої підтримки буде оплачене збільшення капіталу.

Якщо цю пропозицію ухвалять - це стане третім збільшенням капіталу в історії ЄБРР. Попередні два збільшення відбулися у 1996-му і 2010 роках.

Рішення про збільшення набере чинності в кінці наступного року, а перші платежі почнуть надходити в 2025 році.

Згідно з пропозицією, яку подали на розгляд, додатковий капітал дозволить ЄБРР продовжувати інвестиції в Україні під час війни на рівні €1,5 млрд на рік та збільшити річний обсяг інвестицій у країні до 3 млрд у майбутньому.

Ми також писали, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в державні підприємства України більше €3 млрд.

 

ЄБРРкапітал

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