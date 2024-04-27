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В Польщі заявили, що одна з російських ракет впала за 15 км від кордону

27 квітня 2024, 14:12
В Польщі заявили, що одна з російських ракет впала за 15 км від кордону
Фото: з вільних джерел
Прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що сьогодні вночі одна з ракет росії, що атакували Україну, впала за 15 км від польського кордону.

Про це Туск написав в соцмережі Х (Twitter).

"У цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? І те, і те?", - йдеться в дописі. 

Прем’єр додав, що на Львівську область сьогодні уночі "впали десятки бомб і ракет". 

"Одна із них – за 15 км від нашого кордону", - додав Туск. 

Крім того, Польща цієї ночі двічі підіймала в повітря військову авіацію.

 
ПольщаРосійські атаки

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