В Польщі заявили, що одна з російських ракет впала за 15 км від кордону
Про це Туск написав в соцмережі Х (Twitter).
"У цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? І те, і те?", - йдеться в дописі.
Прем’єр додав, що на Львівську область сьогодні уночі "впали десятки бомб і ракет".
"Одна із них – за 15 км від нашого кордону", - додав Туск.
Крім того, Польща цієї ночі двічі підіймала в повітря військову авіацію.