В Польщі заявили, що одна з російських ракет впала за 15 км від кордону

Прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що сьогодні вночі одна з ракет росії, що атакували Україну, впала за 15 км від польського кордону.

Про це Туск написав в соцмережі Х (Twitter).

"У цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? І те, і те?", - йдеться в дописі.

Прем’єр додав, що на Львівську область сьогодні уночі "впали десятки бомб і ракет".

"Одна із них – за 15 км від нашого кордону", - додав Туск.

Крім того, Польща цієї ночі двічі підіймала в повітря військову авіацію.