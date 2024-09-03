Польща не змогла виконати європейський ордер на арешт громадянина України, адже він не був на території країни.

Республіка Польща не могла заарештувати громадянина України, щодо якого було видано європейський ордер про арешт за підозрою у саботажі проти газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", оскільки чоловік не перебував на території Польщі.

Про це заявив генпрокурор Адам Боднар, повідомляє радіо ZET.

"Не було встановлено місця перебування цієї особи в Польщі… З боку німецьких служб було вжито кроки, але їх не можна було виконати з огляду на те, що цей чоловік не перебував на території Польщі", - сказав Боднар.

Німецькі видання писали, що федеральний генеральний прокурор у справі про підрив газогонів Nord Stream ініціював видачу ордера на арешт українця, якого підозрюють у диверсії і який нібито проживав в Польщі.

Проте Польська прокуратура заявила, що уряд отримав виданий Берліном європейський ордер на арешт, але підозрюваний вже покинув країну.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів на газопроводі "Північний потік", натомість росія мала для цього всі можливості.

В серпні ми повідомляли, що Німеччина звинувачує українця у підриві "Північного потоку": є ордер на арешт.