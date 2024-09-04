Польща знову піднімала винищувачі під час російського ракетного обстрілу
В Польщі вночі по тривозі піднімали у повітря винищувачі F-16 під час ракетного обстрілу росією території України.
Про це повідомило в соцмережі X (Twitter) Оперативне командування ЗС РП.
"Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, у західній частині України… Розпочато всі необхідні процедури для гарантування безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування здійснює моніторинг ситуації",- заявили у повідомленні.
У командуванні додали, що востаннє така активність російської авіації спостерігалася проти ночі 2 вересня.
Через активність польської і союзницької авіації у південно-східній частині Польщі може спостерігатися підвищений рівень шуму.
Також днями у Польщі відповіли на бажання України отримати МіГ-29.