Німеччина і Франція планують створити танк нового покоління

Країни планують створити танк нового покоління до 2040 року.

Розробка танка наступного покоління має продемонструвати, що Європа може створити власну оборонну автономію, конкурувати з новими гравцями, такими як Індія та Китай, пише Reuters.

Ще в 2017 році Берлін і Париж домовилися створити танк, який прийде на заміну німецькому Leopard 2 і французькому Leclerc, проте проєкт досі в стаї розробки через "розбіжності і затримки".

"Це ще більше погіршує франко-німецькі зв’язки, обтяжені розбіжностями щодо енергетичних тем і щодо того, наскільки Європа повинна стати незалежною від США у своїй політиці безпеки. Французькі та німецькі компанії мають власні інтереси, а Берлін та Париж не мають спільного бачення", - пише агенція.

Проєкт фінансується на рівних і здійснюється під керівництвом Німеччини, а очолюється холдинговою компанією KNDS, створеною спільно французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann, виробником танка Leopard.

"Було проведено дуже важливу роботу, яка... дозволяє нам сказати, що в 2040-х роках настане час для двох дружніх сусідніх країн, членів Європейського Союзу та членів НАТО, мати повністю функціональну та оперативну броньовану кавалерію", - заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Розробка танка наступного покоління також має підкреслити, що Європа може створити власну оборонну автономію, конкурувати з новими гравцями, такими як Індія та Китай, а також випередити росію та США, які ще не оприлюднили своїх планів щодо танку наступного покоління.

Ми також повідомляли, що Японія, Британія та Італія офіційно створили спільний орган для розробки нового сучасного винищувача.