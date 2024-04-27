Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німеччина і Франція планують створити танк нового покоління

27 квітня 2024, 12:09
Німеччина і Франція планують створити танк нового покоління
Фото: atlantico.fr
Країни планують створити танк нового покоління до 2040 року.

Розробка танка наступного покоління має продемонструвати, що Європа може створити власну оборонну автономію, конкурувати з новими гравцями, такими як Індія та Китай, пише Reuters.

Ще в 2017 році Берлін і Париж домовилися створити танк, який прийде на заміну німецькому Leopard 2 і французькому Leclerc, проте проєкт досі в стаї розробки через "розбіжності і затримки". 

"Це ще більше погіршує франко-німецькі зв’язки, обтяжені розбіжностями щодо енергетичних тем і щодо того, наскільки Європа повинна стати незалежною від США у своїй політиці безпеки. Французькі та німецькі компанії мають власні інтереси, а Берлін та Париж не мають спільного бачення", - пише агенція.

Проєкт фінансується на рівних і здійснюється під керівництвом Німеччини, а очолюється холдинговою компанією KNDS, створеною спільно французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann, виробником танка Leopard.

"Було проведено дуже важливу роботу, яка... дозволяє нам сказати, що в 2040-х роках настане час для двох дружніх сусідніх країн, членів Європейського Союзу та членів НАТО, мати повністю функціональну та оперативну броньовану кавалерію", - заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Розробка танка наступного покоління також має підкреслити, що Європа може створити власну оборонну автономію, конкурувати з новими гравцями, такими як Індія та Китай, а також випередити росію та США, які ще не оприлюднили своїх планів щодо танку наступного покоління.

Ми також повідомляли, що Японія, Британія та Італія офіційно створили спільний орган для розробки нового сучасного винищувача.

 

НімеччинаФранціятанк нового покоління

Останні матеріали

Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 15:37
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Політика
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 11:27
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Політика
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 16:07
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Політика
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 15:29
путін гудбай. Як роззброїти росію на газовому ринку – CEPA
Політика
путін гудбай. Як роззброїти росію на газовому ринку – CEPA
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 12:35
росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі кремля – Джейд МакГлинн
Політика
росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі кремля – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 00:14
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд
24 квітня 2024, 20:09
Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Політика
Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 16:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється