Японія, Британія та Італія офіційно створили спільний орган для розробки нового сучасного винищувача

Виробництво нового бойового літака має розпочатися у 2035 році.

Міністри оборони Японії, Великої Британії та Італії в четвер підписали угоду про створення спільної організації для розробки нового вдосконаленого реактивного винищувача, оскільки країни прагнуть зміцнити свою співпрацю перед обличчям зростаючих загроз з боку Китаю, росії і Північної Кореї.

Про це пише Associated Press.

Виробництво нового бойового літака має розпочатися у 2035 році.

За розробкою літака наглядатиме Міжнародна урядова організація, відома як GIGO. Вона керуватиме спільною приватною компанією, що обʼєднає японську Mitsubishi Heavy, британську BAE Systems PLC та італійську Leonardo. GIGO матиме штаб-квартиру в Британії. Її очолить японський чиновник, а спільним підприємством керуватиме представник Італії. Людей на вищих посадах планують змінювати кожні кілька років.

Щоб протистояти зростаючим загрозам з боку Китаю, Північної Кореї та росії, Японія розширює своє оборонне партнерство з країнами Європи, Південно-Східної Азії та Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Австралію та Філіппіни.