Італія планує підписати угоду про відбудову Одеси та її головного собору

У лютому Італія та ЮНЕСКО вже підписали у Києві угоду про виділення 500 млн євро на відновлення даху Спасо-Преображенського собору в Одесі.

Італія має намір підписати тристоронню угоду з Україною та ЮНЕСКО про відновлення Одеси та Спасо-Преображенського собору, який сильно постраждав внаслідок російського ракетного удару минулого року.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Reuters .

"15 травня ми підпишемо угоду з Києвом та ЮНЕСКО тут, у Римі, про реконструкцію Одеси та її собору", - сказав Таяні на сесії питань у нижній палаті парламенту.

Зазначається, що у лютому Італія та ЮНЕСКО вже підписали у Києві угоду про виділення 500 млн євро на відновлення даху Спасо-Преображенського собору в Одесі.

"Як голова "Великої сімки", ми продовжуємо працювати заради справедливого світу", - заявив Таяні законодавцям, додавши, що підтримка енергетичної системи України також є пріоритетом для Італії на чолі G7.

У ніч із 23 на 24 липня минулого року окупанти завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Через атаку росіян суттєво пошкоджено дах та стіни храму, ворожа ракета потрапила до центрального вівтаря.