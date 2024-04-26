Британія допомагає росії оплачувати війну в Україні через лазівку в імпорті нафти – The Guardian

Нафта з росії продовжує надходити до Великої Британії.

Велику Британію звинувачують у тому, що вона "допомагає росії платити за війну проти України", продовжуючи імпортувати рекордні обсяги очищеної нафти з країн, які переробляють кремлівське викопне паливо. Урядові дані, проаналізовані сайтом екологічних новин Desmog, показують, що імпорт очищеної нафти з Індії, Китаю та Туреччини у 2023 році склав 2,2 млрд фунтів стерлінгів, що є таким же рекордним показником, як і в попередньому році, порівняно з 434,2 млн фунтів стерлінгів у 2021 році.

Про це повідомляє The Guardian.

росія є найбільшим постачальником сирої нафти до Індії та Китаю, а Туреччина стала одним із найбільших імпортерів російської нафти після лютого 2022 року. Лазівка в законодавстві дозволила нафті з росії продовжувати надходити до Великої Британії. Після переробки в іншій країні нафту вже не вважають виробленою в росії, що дає їй змогу обходити заборону на торгівлю.

У результаті російську нафту продають у країни-союзники для переробки, а потім експортують до Великої Британії. Кампанія Global Witness, яка бореться з порушеннями прав людини країнами, які експортують природні ресурси назвала цей процес "відмиванням", яке підриває опір України у війні з росією.

"Мільйони барелів палива, виробленого з російської нафти, продовжують надходити до Великої Британії. Не робіть помилок: доки уряд не закриє цю лазівку, Британія допомагає росії оплачувати її дії в Україні... Хороші новини? Ми можемо це виправити. Велика Британія має діяти просто зараз, щоб заборонити імпорт палива, виробленого з російської нафти, і показати, що її підтримка України є щирою", — повідомила старший розслідувач Global Witness Лела Стенлі.

Вартість очищеної нафти, експортованої з Індії до Великої Британії, різко зросла після лютого 2022 року. У 2021 році обсяг імпорту становив 402,2 млн фунтів, у 2022 році ця сума зросла до 1,82 млрд фунтів, а у 2023 році склала 1,5 млрд фунтів.

Імпорт очищеної нафти з Китаю зріс у понад 20 разів із 2021 року — з 30,2 млн фунтів 2021 року до 395,1 млн фунтів 2022 року і 663,9 млн фунтів 2023 року. Вартість імпорту очищеної нафти з Туреччини збільшилася з 1,8 млн фунтів 2021 року до 60,3 млн фунтів 2023 року.

Нагадаємо, у квітні переробка на російських нафтопереробних заводах в середньому становила близько 5,23 млн барелів на добу, що є майже найнижчим рівнем з травня минулого року. Причинами падіння нафтопереробки стали ремонти заводів, що постраждали від атак безпілотників Служби безпеки України.