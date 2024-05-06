Проти України воюють близько дев'яти тисяч чеченців – британська розвідка

Основна частина чеченських сил продовжує проводити операції із забезпечення безпеки тилових районів.

У проросійських чеченських підрозділах на війні проти України перебуває близько 9000 осіб.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Зазначається, що проросійські чеченські сили воюють із Україною з 2014 року. Додаткові чеченські формування було перекинуто в Україну на початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Але, зазнавши тяжких втрат із самого початку, чеченські підрозділи в основному були віднесені до забезпечення охорони тилу і були висміяні як TikTok-солдати за їхні пости у соцмережах. Після виведення російської приватної військової компанії Вагнер з фронту у травні 2023 року чеченські підрозділи були змушені повернутися на передову.

У розвідці заявили, що підрозділи чеченського спецназу беруть на себе основний тягар бойових дій на передовій, тоді як основна частина чеченських сил продовжує проводити операції із забезпечення безпеки тилових районів.

Ще одним ключовим внеском Чечні у війну росії проти України є навчання російських солдатів. За даними керівництва Чечні, з 2022 року в російському університеті спеціального призначення в Гудермесі (Чечня) пройшли навчання близько 42 тисяч російських військовослужбовців.

У Міноборони Британії припускають, що "співробітники проходять навчання в університеті лише до 10 днів, що ставить під сумнів ефективність навчання та самої установи".

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