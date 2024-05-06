Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Польщі є секретна зброя для того, щоб налаштувати Трампа проти путіна – Politico

06 травня 2024, 15:13
У Польщі є секретна зброя для того, щоб налаштувати Трампа проти путіна – Politico
Видання стверджує, незважаючи на те, що в розділеній Польщі, де існують розбіжності між урядом прем'єр-міністра Дональда Туска та "ПіС", існує "рідкісна згода" про необхідність перетягнути на свій бік Трампа.

В уряду Польщі є секретна зброя, здатна схилити кандидата в президенти США Дональда Трампа в боротьбі з російським диктатором владіміром путіним.

Про це повідомляє Politico.

Коли Конгрес США виділив пакет допомоги Україні на суму 61 млрд доларів, законодавці з нині опозиційної польської партії "Право і справедливість" (ПіС) поквапилися заявити, що це сталося завдяки впливу їхнього президента Анджея Дуди, який лише кількома днями раніше зустрівся з Трампом у Нью-Йорку. Він обговорив із Трампом військові потреби України, а також зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Видання стверджує, незважаючи на те, що в розділеній Польщі, де існують розбіжності між урядом прем'єр-міністра Дональда Туска та "ПіС", існує "рідкісна згода" про необхідність перетягнути на свій бік Трампа.

Як зазначає видання Politiko, зустріч Дуди збіглася зі зміною політики колишнього президента США і Республіканської партії щодо України. Трамп, який раніше позитивно відгукувався про путіна і засуджував політичні проблеми України, днем пізніше опублікував заяву на своїх акаунтах у соціальних мережах:

"Як усі погоджуються, виживання і сила України мають бути набагато важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо і для нас! Рухайся, Європо, рухайся!" - йдеться в повідомленні.

Видання підкреслило, що Трамп вважає за краще, щоб його хвалили і поважали на публіці. Наприклад, політики "ПіС" завжди виступають на зборах американських консерваторів, а Дуда був одним із небагатьох, хто не привітав Джо Байдена з перемогою на виборах 2020 року. Також у 2018 році адміністрація "ПіС" розглядала можливість назвати базу в Польщі "Форт Трамп", щоб спонукати Білий дім розмістити там американські війська.

Раніше повідомлялось, що колишній президент США і чинний претендент на головну посаду в Білому домі Дональд Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні, але він не буде розголошений до виборів.

Дональд ТрампАнджей Дудавійна в Україні

Останні матеріали

Макрон зустрічається з Сі. Два імператори на порозі двох воєн – огляд ЗМІ
Політика
Макрон зустрічається з Сі. Два імператори на порозі двох воєн – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 06 травня 2024, 16:26
Лінії стабілізуються. Реальна історія останніх місяців війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Лінії стабілізуються. Реальна історія останніх місяців війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 травня 2024, 12:34
Боротьба з ППО супротивника по-українськи. Українці ефективно знищують російську ППО вздовж лінії фронту – Том Купер
Cуспільство
Боротьба з ППО супротивника по-українськи. Українці ефективно знищують російську ППО вздовж лінії фронту – Том Купер
Переклад iPress – 06 травня 2024, 06:59
Дугін розповів, як зруйнувати Захід зсередини. Такер Карлсон і
Політика
Дугін розповів, як зруйнувати Захід зсередини. Такер Карлсон і "путінський Распутін" залізли у вітальню США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 травня 2024, 13:47
Ситуація на східному фронті. Часів Яр, Сіверськ та можливість наступу на Харків та Суми – Frontelligence Insight та Дара Массіко
Cуспільство
Ситуація на східному фронті. Часів Яр, Сіверськ та можливість наступу на Харків та Суми – Frontelligence Insight та Дара Массіко
Переклад iPress – 03 травня 2024, 12:58
росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте, чи надовго? – Мік Раян
Політика
росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте, чи надовго? – Мік Раян
Переклад iPress – 02 травня 2024, 22:13
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Cуспільство
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Переклад iPress – 02 травня 2024, 15:39
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Політика
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Переклад iPress – 02 травня 2024, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється