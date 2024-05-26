росія виробляє артснаряди приблизно втричі швидше, ніж західні союзники України, і приблизно на чверть дешевше – Sky News

Sky News відвідав групу новобранців, які вчилися користуватися протитанковою ракетою N-LAW, вперше наданою українським військовим Великою Британією.

Про це Sky News пише у своїй статті.

Згідно з аналізом Sky News, росія виробляє артилерійські снаряди приблизно втричі швидше, ніж західні союзники України, і коштує приблизно чверть дешевше.

Цифри, опубліковані консалтинговою компанією Bain & Company, підкреслюють серйозну проблему, з якою стикаються українські збройні сили, оскільки вони покладаються на постачання боєприпасів із США і Європи для боротьби з повномасштабним вторгненням росії.

Війну з самого початку описували як "битву вогнем" через кількість використаних артилерійських снарядів.

Це спонукало США, Велику Британію та інших європейських союзників прагнути збільшити виробництво на своїх відповідних заводах, але їх здатність виробляти артилерійські снаряди все ще відстає від рф, незважаючи на сукупну економічну потужність, яка значно перевершує москву.

В результаті, за словами українських військових на передовій, за кожен обстріл, який вони обстрілюють по російських позиціях, війська загарбників можуть випустити приблизно п’ять снарядів у відповідь.

Борючись із труднощами, українці кажуть, що навчилися намагатися зробити так, щоб кожен удар був важливий.

"Часто одним-двома-трьома снарядами ми можемо повністю знищити ціль", - сказав старший лейтенант Костянтин, командир артилерійської батареї 57-ї бригади, яка веде боротьбу з новим вторгненням рф в Харківську область, на північному сході. України.

Але командир сказав, що українські війська все ще потребують додаткового забезпечення.

"Ми повинні продовжувати стримувати росіян… і зробити так, щоб кожен метр землі, який вони намагаються захопити, коштував їм сотень життів".

Дослідження артилерійських снарядів, проведене Bain & Company, яке спиралося на загальнодоступну інформацію, виявило, що цього року російські заводи, за прогнозами, вироблять або відновлять близько 4,5 мільйона артилерійських снарядів у порівнянні із загальним виробництвом близько 1,3 мільйона снарядів у європейських країнах і США. .

Щодо вартості, то сказано, що середня вартість виробництва 155-мм снаряда - типу, який виробляють країни НАТО становила близько $4000 за одиницю, хоча вона значно відрізнялася між країнами. Це порівнюється із заявленою вартістю російського виробництва близько $1000 за 152-мм снаряд, який використовують російські збройні сили.

Артилерія є лише одним із багатьох недоліків боєприпасів, з якими стикається Україна.

Sky News відвідав групу новобранців на сході країни, які вчилися користуватися протитанковою ракетою N-LAW, вперше наданою українським військовим Великою Британією.

Вони сказали, що дефіцит запасів означає, що вони просто вдають, що стріляють зі зброї під час навчання, і будуть використовувати її насправді лише під час бою – і лише тоді, коли є запаси.

"Нам не вистачає N-LAW, і нам потрібно більше", – сказав солдат із позивним Болт, який проводив навчання нових бійців розвідувального батальйону 5-ї бригади.

Відповідаючи на запитання про те, чи є у нього повідомлення для працівників фабрики у Великій Британії, які збирали зброю, Болт сказав:

"Ми хотіли б подякувати нашим західним партнерам за їхню допомогу. Але, якщо можливо, ми були б дуже вдячні, якби вони могли надати більше боєприпаси НАТО".

Важливість виробництва зброї та боєприпасів є причиною того, чому багато експертів кажуть, що заводські виробничі лінії, а не лінія фронту, можуть бути місцем, де виграють війну в Україні.

В квітні Sky News відвідала фабрику в Белфасті, де глобальна оборонна компанія Thales збирає ракети N-LAW. Зброя розроблена шведською фірмою Saab.

Збірка відбувається у великому залі, де поєднуються машини для шліфування металу та столи, де тонка робота відбувається над крихітними, але життєво важливими компонентами.

Робочі години на виробничій лінії в той час становили лише чотири дні на тиждень з 7 ранку до 4 вечора, хоча вважалося, що вони збільшувалися.

Thales також виробляє тут свою власну зброю, включаючи Starstreak, ракету "земля-повітряv малої дальності, яка може знищувати літаки, і легку багатоцільову ракету (LMM). Обидві ці системи також використовуються в Україні.

Керуючий директор Thales Belfast Філіп Макбрайд сказав, що виробничі потужності N-LAW подвоїлися з початку року, і є можливість подвоїти їх знову.

На запитання, чому експансія почалася лише тоді, коли в лютому 2022 року почалася повномасштабна війна рф, він пояснив, що це сталося через низку факторів.

По-перше, Міністерство оборони Великої Британії постачає в Україну N-LAW, а не напряму Thales. Українським військовим спочатку передали ракети, які британські збройні сили вже мали на власних арсеналах.

"Вони це дозволили, а потім проходять власний процес закупівель, погоджуються, які їхні фактичні потреби у Великій Британії… і коли вони вирішать це, тоді вони розміщуватимуть замовлення, що дозволить нам наростити", - сказав пан Макбрайд.

Іншим фактором є те, що для отримання деталей, необхідних для N-LAW, може знадобитися до двох років.

Проте на запитання, чи розширили б виробництво на заводі раніше, якби Міноборони дало замовлення раніше, керуючий директор сказав:

"Чим раніше надійде замовлення, тим швидше ми зможемо наростити виробництво".

На заводі ведеться велика робота з модернізації обладнання та можливості подальшого розширення виробничих ліній.

Кількість співробітників також зросла: близько 900 людей зараз працюють на об’єкті та на другому підприємстві в Белфасті, порівняно з лише 500 кількома роками тому.