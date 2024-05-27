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Іспанія виділяє рекордний пакет військової допомоги на €1,1 млрд Україні – El Pais

27 травня 2024, 11:07
Іспанія виділяє рекордний пакет військової допомоги на €1,1 млрд Україні – El Pais
Фото: з вільного доступу
Мадрид сьогодні оголосить про пакет військової допомоги вартістю 1,129 мільярда євро під час візиту президента України Володимира Зеленського.

Про це пише іспанська газета El Pais.

Видання, посилаючись на джерала пише, що це безпрецедентна цифра іспанської військової допомоги Україні або будь-якій іншій країні.

Допомогу буде взято не з арсеналів збройних сил, а буде вироблено спеціально іспанською промисловістю.

Новий пакет включатиме постачання другої партії зенітних ракет Patriot, які будуть додані до півдюжини, вже поставлених в квітні. Міністерство оборони Іспанії надасть Києву 12 цих зенітних ракет, здатних перехоплювати крилаті ракети, за допомогою яких росія знищує нервові центри та інфраструктуру України.

Також на додаток до десяти бойових танків Leopard 2A4, поставлених минулого року, буде поставлено 19 старих бойових танків Leopard 2A4.

Україна отримає пакета вже до 30 червня.

Зранку уряд Іспанії заявив, що Зеленський сьогодні прибуде до Мадрида

 

Іспаніяпідтримка України

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