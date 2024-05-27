Дрон ГУР побив рекорд, пролетівши 1800 км, і атакував РЛС в росії

Вчора безпілотник Головного управління розвідки Міноборони України атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", яка знаходилась в місті Орськ Оренбурзької області рф.

Про це розказав анонімний співрозмовник в ГУР для УП.

"Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкту противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе", - сказав він.

Наслідки атаки наразі невідомі.