Україна незабаром застосує дрони з далекобійністю до 2000 кілометрів і більше – Bild

Такі БПЛА зможуть досягати цілей на Уралі чи в Заполяр'ї.

Україна ще цього року зможе застосовувати дрони з далекобійністю до 2000 км і більше.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За словами журналістів, такі БПЛА мають компенсувати Україні дефіцит ракет середньої та великої дальності.

"Ракети залишилися у минулому. Дрони — це майбутнє", — заявило джерело Bild.

За словами співрозмовника видання до кінця року відразу десять виробників почнуть поставки Збройним силам України дронів з далекобійністю до 2500 км. А київське КБ "Луч" розробило безпілотник "Сокіл-3000", який може пролетіти до 3300 км.

За розрахунками Bild, нова українська зброя зможе атакувати цілі, на приклад, у Мурманській області, де розташовано близько 80 військових баз. В тому числі військовий аеродром "Оленья", де базуються стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну.

Нагадаємо, 2 квітня дрони ЗСУ вперше атакували завод із збору БПЛА "Шахед" у Татарстані, що за 1200 кілометрів від лінії фронту. Для одного із ударів використовувався український дрон UJ-22. Раніше вважалося, що його далекобійність складає 800 км.