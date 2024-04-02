Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Дрони вдарили по підприємству із збору Shahed у Татарстані (оновлено)

02 квітня 2024, 09:35
Дрони вдарили по підприємству із збору Shahed у Татарстані (оновлено)
Фото: defence-ua com
Повідомляється, що всі служби перебувають у підвищеній готовності.

Безпілотники сьогодні вранці, 2 квітня,  атакували підприємства у містах Єлабуга та Нижньокамськ у Республіці Татарстані в росії.

Про це повідомляють влада Татарстану, російські ЗМІ та російські Telegram-канали.

Удару завдали близько 5:45 ранку  за місцевим часом. В оперативних службах заявили, що внаслідок атаки, за останніми даними, постраждали шестеро людей. Водночас стверджується, що  серйозних руйнувань немає, хоча на відео видно серйозний вибух.

За даними місцевих жителів, вибухи сталися на території особливої економічної зони "Алабуга" що знаходиться під містом. За попередньою інформацією, постраждав один із заводів та гуртожиток, очевидці говорять про два прильоти.

У Єлабузі, зокрема, пошкодження отримав комплекс хостелів, який збудували для співробітників особливої економічної зони та студентів місцевого коледжу "Алабуга Політех" у 2022 році. Глава Татарстану Рустам Мініханов заявив про "приліт" трьох дронів. Один прилетів по заводу, два по гуртожитку.

Видання "Настоящее время" пише, що на території ОЕЗ "Алабуга" розташований завод з виробництва дронів-камікадзе типу "Шахед", якими російська армія практично щодня атакує територію України. Зокрема, виробництвом дронів займаються і студенти місцевого вишу. 

Саме місто розташоване приблизно за 1200 кілометрів від кордону України.

До атаки на підприємство у російському Татарстані, що розташований приблизно за 1200 кілометрів від України, причетне Головне управління розвідки Міноборони України, а ціллю атаки  був  завод зі збірки "Шахедів", повідомляє "РБК-Україні" із посиланням на джерело у спецслужбах.

Співрозмовник видання зазначив, що під атаку потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе "Шахед", які росіяни маркують під "Герань-2".

Джерело стверджує, що попри заяви місцевої влади, внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтервʼю німецькому виданню Welt напередодні заявив, що Україна може виробляти безпілотники із радіусом дії понад 1000 кілометрів.

війнадрониатакаТатарстан

Останні матеріали

Ердоган зазнав першої суттєвої поразки за два десятиліття. Чи його ера добігає кінця? – західні ЗМІ
Політика
Ердоган зазнав першої суттєвої поразки за два десятиліття. Чи його ера добігає кінця? – західні ЗМІ
Переклад iPress – 02 квітня 2024, 12:34
Дивні звички попів Крайньої Півночі росії. Експансія руського патріархату від Норвегії до Африки – Елізабет Бро
Політика
Дивні звички попів Крайньої Півночі росії. Експансія руського патріархату від Норвегії до Африки – Елізабет Бро
Переклад iPress – 02 квітня 2024, 08:26
Китай має ліцензію на шпигунство. Час її відкликати – Едвард Лукас
Технології
Китай має ліцензію на шпигунство. Час її відкликати – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 квітня 2024, 16:20
Треба донатити. Україна тримається в умовах значного дефіциту боєприпасів – Філліпс О'Брайен
Бізнес & Фінанси
Треба донатити. Україна тримається в умовах значного дефіциту боєприпасів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 квітня 2024, 12:46
Запитання та відповіді. Gripen з ракетами Метеор були б корисними в повітряній війні України – Том Купер
Технології
Запитання та відповіді. Gripen з ракетами Метеор були б корисними в повітряній війні України – Том Купер
01 квітня 2024, 01:50
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Політика
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Переклад iPress – 29 березня 2024, 15:54
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 29 березня 2024, 12:11
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Політика
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 29 березня 2024, 09:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється