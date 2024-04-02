Дрони вдарили по підприємству із збору Shahed у Татарстані (оновлено)

Повідомляється, що всі служби перебувають у підвищеній готовності.

Безпілотники сьогодні вранці, 2 квітня, атакували підприємства у містах Єлабуга та Нижньокамськ у Республіці Татарстані в росії.

Про це повідомляють влада Татарстану, російські ЗМІ та російські Telegram-канали.

Удару завдали близько 5:45 ранку за місцевим часом. В оперативних службах заявили, що внаслідок атаки, за останніми даними, постраждали шестеро людей. Водночас стверджується, що серйозних руйнувань немає, хоча на відео видно серйозний вибух.

За даними місцевих жителів, вибухи сталися на території особливої економічної зони "Алабуга" що знаходиться під містом. За попередньою інформацією, постраждав один із заводів та гуртожиток, очевидці говорять про два прильоти.

У Єлабузі, зокрема, пошкодження отримав комплекс хостелів, який збудували для співробітників особливої економічної зони та студентів місцевого коледжу "Алабуга Політех" у 2022 році. Глава Татарстану Рустам Мініханов заявив про "приліт" трьох дронів. Один прилетів по заводу, два по гуртожитку.

Видання "Настоящее время" пише, що на території ОЕЗ "Алабуга" розташований завод з виробництва дронів-камікадзе типу "Шахед", якими російська армія практично щодня атакує територію України. Зокрема, виробництвом дронів займаються і студенти місцевого вишу.

Саме місто розташоване приблизно за 1200 кілометрів від кордону України.

До атаки на підприємство у російському Татарстані, що розташований приблизно за 1200 кілометрів від України, причетне Головне управління розвідки Міноборони України, а ціллю атаки був завод зі збірки "Шахедів", повідомляє "РБК-Україні" із посиланням на джерело у спецслужбах.

Співрозмовник видання зазначив, що під атаку потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе "Шахед", які росіяни маркують під "Герань-2".

Джерело стверджує, що попри заяви місцевої влади, внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтервʼю німецькому виданню Welt напередодні заявив, що Україна може виробляти безпілотники із радіусом дії понад 1000 кілометрів.