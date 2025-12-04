Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

У Львові чоловік зарізав ножем працівника ТЦК

04 грудня 2025, 14:07
У Львові чоловік зарізав ножем працівника ТЦК
Фото: з вільного доступу
За попередньою інформацією, під час перевірки документів 30-річний львів’янин ударив військового ножем.

Увечері 3 грудня на перехресті вулиць Єфремова та Японської у Львові смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського ТЦК та СП.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За попередньою інформацією, під час перевірки документів 30-річний львів’янин ударив військового ножем. Після цього він розпилив газовий балончик у бік представників ТЦК і втік.

Поранений військовий — ветеран АТО. Його доставили до лікарні з важким ушкодженням стегнової артерії. Попри зусилля медиків, уранці наступного дня чоловік помер.

Правоохоронці вже затримали нападника, ніж забрали.

Слідчі порушили справу за статтями про умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті, та насильство щодо військовослужбовця. Наразі вирішують питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу — ймовірно, тримання під вартою. Розслідування триває.

