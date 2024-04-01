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ПОЛІТИКА

Цього року в Україні планують побудувати понад мільйон безпілотників – Федоров

01 квітня 2024, 20:10
Цього року в Україні планують побудувати понад мільйон безпілотників – Федоров
Фото: Укрінформ
Міністр вважає, що саме від розвитку безпілотних технологій залежить результат війни.

Україна значно збільшила виробництво дронів дальньої дії у 2024 році порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Welt.

За його словами, цьогоріч виробництво дронів дальньої дії вдалось збільшити вдесятеро порівняно з минулим роком.

"Більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 км, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 км", - розповів Федоров.

Міністр вважає, що саме від розвитку безпілотних технологій залежить результат війни. Однак наразі не можна сказати, хто перемагає у технологічній війні - на одних ділянках ми виграємо, на інших росіяни перевершують нас.

Нагадаємо, атаки українських безпілотників зменшили випуск бензину в росії.

безпілотникиМихайло Федороввійна в Україні

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