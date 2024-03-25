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Атаки українських безпілотників зменшили випуск бензину в росії

25 березня 2024, 14:04
Атаки українських безпілотників зменшили випуск бензину в росії
Фото: з відкритих джерел
В рф різко впало виробництво бензину, а нафтові компанії почали розпродувати накопичені запаси після масованих атак безпілотників на НПЗ.

Виробництво бензину за тиждень впало на 3,9% щодо попереднього тижня  і на 5,2% щодо плану випуску – до 779,4 тис. тонн, повідомляє Коммерсант

Мінімальний обсяг виробництва був 18 березня всього 104,7 тис. тонн на день. Це був перший тиждень, коли на випуску бензину далися взнаки атаки безпілотників на Нижегородський, Рязанський і Сизранський НПЗ. 

Разом з тим, російські НПЗ намагались покрити скорочення виробництва за рахунок накопичених запасів, рівень яких все ще суттєво вищий, ніж рік тому. Загальний обсяг переробки на російських НПЗ скоротився до лютого поки що лише на 0,5%. 

Проте у статистиці ще не відображено ефекту зниження випуску на НПЗ Самарської групи, в тому числі атаки на Куйбишевський НПЗ.

Попри зниження виробництва, постачання бензинів на внутрішній ринок за тиждень навіть трохи зросло порівняно з попереднім – на 0,3%, до 794,2 тис. тонн. Відвантаження на 2% перевищили випуск. 

Але запаси на НПЗ скоротилися на 1,5% порівняно з попереднім тижнем і становлять майже 2 млн тонн. Завдяки введенню з 1 березня заборони на експорт бензину його запаси, незважаючи на скорочення виробництва, все ще на 153 тис. тонн вищі, ніж рік тому.

Востаннє в росії дрони атакували черговий НПЗ цими вихідними. 

Після чого роботу зупинив НПЗ у Самарській області.

 

Росіябензинвиробництво

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