У росії зупинився НПЗ у Самарській області після прильоту дронів
Куйбишевський нафтопереробний завод, який був уражений ударними дронами вранці 23 березня, призупинив свою роботу.
Про це повідомляє російський ЗМІ ASTRA із посиланням на свої джерела, які заявили про те, що в результаті удару була пошкоджена установка АВТ-4 й виробничий цикл підприємства був зупинений.
Нагадаємо, ударні дрони у ніч на 16 березня атакували три нафтопереробні заводи "Роснєфті" у Самарській області – Куйбишевський, Сизранський та Новокуйбишевський. Ці три заводи переробляють за рік близько 25 мільйонів тонн нафти, що становить майже 10% усієї нафтопереробки росії. Після цього у міжнародній енергетичній групі Gunvor Group Ltd. заявили, що удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах зупинили потужності переробки приблизно на 600 тисяч барелів на добу.
Удар 23 березня по НПЗ в Самарьскій області відбувся після публікації виданням Financial Times матеріалу, в якому йшлося про те, що США закликали Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, пояснивши це потенційним зростанням цін на сировину та можливою помстою країни-агресора.