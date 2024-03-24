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ПОЛІТИКА

У росії зупинився НПЗ у Самарській області після прильоту дронів

24 березня 2024, 20:23
У росії зупинився НПЗ у Самарській області після прильоту дронів
ФОТО ASTRA
Пошкоджена одна з установок.

Куйбишевський нафтопереробний завод, який був уражений ударними дронами вранці 23 березня, призупинив свою роботу.

Про це повідомляє російський ЗМІ ASTRA із посиланням на свої джерела, які заявили про те, що в результаті удару була пошкоджена установка АВТ-4 й виробничий цикл підприємства був зупинений.   

Нагадаємо, ударні дрони у ніч на 16 березня атакували три нафтопереробні заводи "Роснєфті" у Самарській області – Куйбишевський, Сизранський та Новокуйбишевський. Ці три заводи переробляють за рік близько 25 мільйонів тонн нафти, що становить майже 10% усієї нафтопереробки росії. Після цього у міжнародній енергетичній групі Gunvor Group Ltd. заявили, що удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах зупинили потужності переробки приблизно на 600 тисяч барелів на добу. 

Удар 23 березня по НПЗ в Самарьскій області відбувся після публікації виданням Financial Times матеріалу, в якому йшлося про те, що США закликали Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, пояснивши це потенційним зростанням цін на сировину та можливою помстою країни-агресора.

війнадрониНПЗатака

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