США закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах – FT

В останні тижні Україна активізувала свої повітряні атаки, оскільки її програми безпілотників розширюються, а перебіг наземної війни змінюється на користь москви.

США закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США, що може зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

Про це повідомляє Financial Times.

Неодноразові попередження з Вашингтона були адресовані високопосадовцям СБУ та ГУР Міноборони, повідомили джерела Financial Times. Обидва розвідувальні підрозділи неухильно розширювали свої власні програми безпілотників для завдання ударів по російським цілям на суші, на морі та в повітрі з початку повномасштабного вторгнення кремля в лютому 2022 року.

Одна людина сказала, що Білий дім все більше розчаровується Україною, чиї безпілотники завдали ударів по нафтопереробних заводах, терміналах, складах та сховищах на заході росії, завдавши шкоди її нафтовим потужностям.

росія залишається одним із найбільших у світі експортерів енергоносіїв, незважаючи на західні санкції щодо її нафтогазового сектора. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15%, до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на пальне якраз у той момент, коли президент США Джо Байден розпочинає свою кампанію з переобрання.

Вашингтон також стурбований тим, що, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських об'єктах, у тому числі по багатьох об'єктах, розташованих за сотні кілометрів від кордону, росія може завдати удару у відповідь по енергетичній інфраструктурі, на яку спирається Захід. Сюди входить трубопровід КТК, яким нафта з Казахстану через росію надходить на світовий ринок. Західні компанії, у тому числі ExxonMobil і Chevron, використовують трубопровід, який москва ненадовго закрила у 2022 році.

"Ми не заохочуємо і не допускаємо атак усередині росії", - заявив представник Ради національної безпеки США. ЦРУ відмовилося від коментарів. У Києві представник СБУ відмовився від коментарів Представники ГУР та офісу Володимира Зеленського не відповіли на запити про коментарі.

В останні тижні Україна активізувала свої повітряні атаки, оскільки її програми безпілотників розширюються, а перебіг наземної війни змінюється на користь москви. Це також слідує за зростаючим невдоволенням у Києві з приводу двоїстого підходу Заходу до обмеження енергетичних доходів москви.

За даними представника військової розвідки, з 2022 року відбулося як мінімум 12 атак на великі російські НПЗ і як мінімум дев'ять цього року, а також на кілька терміналів, складів і сховищ.

Хеліма Крофт, колишній аналітик ЦРУ, яка нині працює в RBC Capital Markets, нещодавно зазначила, що Україна продемонструвала, що може завдати удару здебільшого інфраструктури експорту нафти на заході росії, поставивши під загрозу близько 60% експорту країни.

Заперечення США виникли на тлі того, що Байден цього року має важку боротьбу за переобрання, а ціни на бензин зростають, збільшившись майже на 15% цього року і склавши приблизно 3,50 доларів за галон. "Ніщо не лякає чинного американського президента більше, ніж зростання цін на пальне в рік виборів", - сказав Боб МакНеллі, президент консалтингової компанії Rapidan Energy та колишній радник Білого дому з енергетики.

Україна неухильно збільшує кількість ударів дронів у міру розвитку своїх технологій. Українські чиновники стверджують, що розробили безпілотники з дальністю дії понад 1000 км та корисним навантаженням, здатним завдати серйозних збитків.

Минулого тижня Київ зробив дві найбільші та наймасовіші атаки дронів, при цьому операції ГУР та СБУ успішно атакували сім російських енергетичних об'єктів протягом кількох днів поспіль. За останній рік морські безпілотники ГРУ та СБУ також завдали ударів по російських портах, знищили кілька російських військових кораблів у Чорному морі та завдали ударів по цінному Кримському мосту Москви, що сполучає росію з окупованим українським півостровом.

За словами одного українського чиновника, який брав участь у плануванні та проведенні атак, мета "спецоперацій" - перешкодити постачанню палива російським військам та скоротити фінансування військових зусиль кремля. Київ також хоче завдати символічного удару, наблизивши війну до москви і показавши, що її протиповітряна оборона, зокрема навколо кремля, може бути прорваною.

Деякі офіційні особи також розглядають повітряну кампанію як засіб підштовхнути Вашингтон до затвердження представленого в Конгресі пакету військової допомоги на суму 60 млрд доларів, що має вирішальне значення для оборони України, зазначає Financial Times.