Україна від початку року атакувала 13 нафтопереробних заводів росії – ЗМІ

З початку цього року відбулося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів в 9-ти російських регіонах.

Про це повідомляє інтернет-видання The Insider.

8 об'єктів отримали значні ушкодження через удари.

Загальна потужність атакованих заводів складає порядка 178 мільйонів тонн на рік.

Проте ті, що були пошкоджені, мають сукупну потужність 83 мільйони тонн на рік.

"Якщо ж враховувати тільки достовірно пошкоджені установки первинної переробки нафти, то кампанія повітряних ударів зачепила поки що тільки 46 мільйонів тонн на рік потужностей переробки, що відповідає 14% від усієї потужності НПЗ і 17% від переробленої у 2023 році нафти", - пише видання.

Анонімні джерела у нафтовій галузі кажуть, що наступними цілями можуть стати об'єкти у Рязані і Самарі.

"Рязанська нафтопереробна компанія", яка належить "Роснєфті", третій у країні та найбільший у Центральному федеральному окрузі НПЗ. За рік він один здатний покрити потреби армії рф і виготовити 3,6 мільйона тонн бензину, 4,5 мільйона тонн дизпалива і 1,2 млн тонн авіакеросину.

Також біля Самари розташовані Куйбишевський - 7 мільйонів тонн, Новокуйбишевський на 8,3 мільйона тонн і Сизранський 8,5 мільйона тонн НПЗ тієї ж "Роснефти".

В кінці тижня Bloomberg писав, що атаки на російські НПЗ зупинили роботу 12% нафтопереробних потужностей країни.