В росії дрони атакували черговий НПЗ
23 березня 2024, 09:04
ФОТО: ERT
Сьогодні вночі на нафтопереробному заводі поблизу міста Новокуйбишевськ Самарської області рф сталася пожежа.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Завод був атакований безпілотником.
Очевидці повідомляють про пожежу на НПЗ поряд із містом. Перед цим було чути звук мотора.
Місцеві жителів кажуть, що спочатку було чутно гучний вибух, а потім побачили полум'я від пожежі.
Офіційної інформації наразі немає.
Востаннє російське НПЗ палало минулими вихідними. Тоді безпілотники атакували НПЗ на Кубані: СБУ підтвердили.