В росії дрони атакували черговий НПЗ

Сьогодні вночі на нафтопереробному заводі поблизу міста Новокуйбишевськ Самарської області рф сталася пожежа.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Завод був атакований безпілотником.

Очевидці повідомляють про пожежу на НПЗ поряд із містом. Перед цим було чути звук мотора.

Місцеві жителів кажуть, що спочатку було чутно гучний вибух, а потім побачили полум'я від пожежі.

Офіційної інформації наразі немає.

Востаннє російське НПЗ палало минулими вихідними. Тоді безпілотники атакували НПЗ на Кубані: СБУ підтвердили.