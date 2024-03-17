Безпілотники атакували НПЗ на Кубані: СБУ підтвердили (оновлено)

В ніч на неділю почалась пожежа на черговому заводі росії в місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї.

На підприємстві виникла пожежа внаслідок атаки дронів, передає Telegram-канал Baza, посилаючись на інформацію від місцевих мешканців.

"Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Слов’янську-на-Кубані. Ймовірно, була атака безпілотників. На одному з місцевих заводів почалася пожежа", - йдеться в дописі.

Внаслідок атаки дронів постраждала щонайменше один працівник заводу.

За словами місцевих мешканців, завод атакувала група безпілотників: більше п’ять дронів і частина яких вцілила у будову.

Канал ASTRA пише, що, ймовірно, цим об'єктом є місцевий НПЗ.

В кінці тижня Bloomberg писав, що атаки на російські НПЗ зупинили роботу 12% нафтопереробних потужностей країни.

Проте після цього фіксувались й інші атакани на нафтопереробні заводи росії.

Пізніше стало відомо, що це була спільна операція СБУ з Силами спецоперацій та Силами безпілотних систем ЗСУ.