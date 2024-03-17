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Безпілотники атакували НПЗ на Кубані: СБУ підтвердили (оновлено)

17 березня 2024, 09:12
Безпілотники атакували НПЗ на Кубані: СБУ підтвердили (оновлено)
ІТАЛІЯ, Мілаццо: пожежа на середземноморському НПЗ. 27 вересня 2014. Фото: АFР
В ніч на неділю почалась пожежа на черговому заводі росії в місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї.

На підприємстві виникла пожежа внаслідок атаки дронів, передає Telegram-канал Baza, посилаючись на інформацію від місцевих мешканців.

"Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Слов’янську-на-Кубані. Ймовірно, була атака безпілотників. На одному з місцевих заводів почалася пожежа", - йдеться в дописі. 

Внаслідок атаки дронів постраждала щонайменше один працівник заводу.

За словами місцевих мешканців, завод атакувала група безпілотників: більше п’ять дронів і частина яких вцілила у будову.  

Канал ASTRA пише, що, ймовірно, цим об'єктом є місцевий НПЗ.

В кінці тижня Bloomberg писав, що атаки на російські НПЗ зупинили роботу 12% нафтопереробних потужностей країни

Проте після цього фіксувались й інші атакани на нафтопереробні заводи росії.

Пізніше стало відомо, що це була спільна операція СБУ з Силами спецоперацій та Силами безпілотних систем ЗСУ.

"Можна говорити про успішний результат – було зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю", - розказали в джерелах на умовах анонімності. 

Співрозмовники розказали, що загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів в росії.

"Завдяки СБУ абревіатура "НПЗ" розшифровується тепер, як "новий палає завод", - додали вони. 

 

РосіядрониНПЗатакабезпілотники

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