Безпілотники атакували НПЗ на Кубані: СБУ підтвердили (оновлено)
На підприємстві виникла пожежа внаслідок атаки дронів, передає Telegram-канал Baza, посилаючись на інформацію від місцевих мешканців.
"Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Слов’янську-на-Кубані. Ймовірно, була атака безпілотників. На одному з місцевих заводів почалася пожежа", - йдеться в дописі.
Внаслідок атаки дронів постраждала щонайменше один працівник заводу.
За словами місцевих мешканців, завод атакувала група безпілотників: більше п’ять дронів і частина яких вцілила у будову.
Канал ASTRA пише, що, ймовірно, цим об'єктом є місцевий НПЗ.
В кінці тижня Bloomberg писав, що атаки на російські НПЗ зупинили роботу 12% нафтопереробних потужностей країни.
Проте після цього фіксувались й інші атакани на нафтопереробні заводи росії.
"Можна говорити про успішний результат – було зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю", - розказали в джерелах на умовах анонімності.
Співрозмовники розказали, що загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів в росії.
"Завдяки СБУ абревіатура "НПЗ" розшифровується тепер, як "новий палає завод", - додали вони.