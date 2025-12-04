Херсонська ТЕЦ зупинилася після двох діб російських обстрілів

Станція зазнала серйозних руйнувань.

російські війська протягом останніх двох діб регулярно обстрілювали Херсонську теплоелектроцентраль дронами та артилерією, через що її роботу довелося повністю зупинити.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, станція зазнала серйозних руйнувань: пошкоджені будівлі, обладнання та інфраструктура. Внаслідок вимушеної зупинки ТЕЦ без опалення залишилися 470 будинків — це понад 40,5 тисячі абонентів.

Місцева влада наразі працює над пошуком альтернативного джерела тепла для мікрорайонів, які були підключені до ТЕЦ. Також ведуться перемовини з міжнародними партнерами про постачання електричних обігрівачів для херсонців.

З жовтня рф значно посилила удари по українській енергетиці. У низці регіонів доводилося вводити екстрені відключення світла. Особливо масштабні наслідки спричинила атака 19 листопада, коли всі три атомні станції на підконтрольній Україні території втратили підключення до однієї з високовольтних ліній та були змушені знизити виробництво електроенергії. Лише за тиждень АЕС повернулися до нормальної роботи.