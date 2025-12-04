Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Херсонська ТЕЦ зупинилася після двох діб російських обстрілів

04 грудня 2025, 12:40
Херсонська ТЕЦ зупинилася після двох діб російських обстрілів
Фото: Gromada.KS.ua
Станція зазнала серйозних руйнувань.

російські війська протягом останніх двох діб регулярно обстрілювали Херсонську теплоелектроцентраль дронами та артилерією, через що її роботу довелося повністю зупинити.

 Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, станція зазнала серйозних руйнувань: пошкоджені будівлі, обладнання та інфраструктура. Внаслідок вимушеної зупинки ТЕЦ без опалення залишилися 470 будинків — це понад 40,5 тисячі абонентів.

Місцева влада наразі працює над пошуком альтернативного джерела тепла для мікрорайонів, які були підключені до ТЕЦ. Також ведуться перемовини з міжнародними партнерами про постачання електричних обігрівачів для херсонців.

З жовтня рф значно посилила удари по українській енергетиці. У низці регіонів доводилося вводити екстрені відключення світла. Особливо масштабні наслідки спричинила атака 19 листопада, коли всі три атомні станції на підконтрольній Україні території втратили підключення до однієї з високовольтних ліній та були змушені знизити виробництво електроенергії. Лише за тиждень АЕС повернулися до нормальної роботи.

війнаТЕЦХерсонросія окупанти

Останні матеріали

Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Зустрілись двоє
Політика
Зустрілись двоє "легітимних". Як Мадуро планує пережити Трампа – New York Times
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 08:36
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється