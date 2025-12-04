Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Фінляндія утримується від гарантій безпеки для України, пропонуючи лише заходи підтримки

04 грудня 2025, 12:22
Фінляндія утримується від гарантій безпеки для України, пропонуючи лише заходи підтримки
На думку, прем'єра справжні гарантії можуть забезпечити "лише великі держави".

Фінляндія відмовляється від безпекових гарантій для України, але натомість може долучитися до "заходів безпеки".

Із такою заявою виступив фінський прем'єр Петтері Орпо на спільному брифінгу зі своїм шведським колегою Ульфом Крістерссоном, слова яких цитує Yle.

"Це дуже велика різниця. Гарантії безпеки є серйозною справою. Ми не готові давати гарантії безпеки, але можемо допомогти з заходами безпеки. Різниця між цим суттєва", — зазначив Орпо.

На питання про те, чи знає він умови гарантій безпеки від США для України, та чи діятимуть вони за прикладом статті 5 НАТО, політик відповів, що Гельсінкі не бачили деталі і конкретні пропозиції.

За його словами, він не знає, як Фінляндія опинилася у списку держав, які готові надати гарантії безпеки, у початковому варіанті "мирного плану" президента США Дональда Трампа.

Він переконаний, що "справжніми гарантіями безпеки" Україну можуть забезпечити виключно великі європейські країни та Америка.

Зі свого боку прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон додав, що значна кількість європейських лідерів готуються долучитися до "забезпечення безпеки України", але нібито слова про "гарантії безпеки" можуть вводити в оману.

"Найсильнішою і найважливішою гарантією безпеки є сильні Збройні сили України, яким ми можемо допомогти залишатися сильними", — зауважив політик.

На його думку, Європа може навчати і оснащувати українських військових, але для цього необхідні гроші, тому, зокрема, варто зосередитися на питанні використання заморожених активів рф.

"Ми переважно говоримо саме про такі гарантії безпеки. Для того, аби вони були переконливими, необхідна підтримка Вашингтону", — розповів Крістерссон.

