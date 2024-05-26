путін натякає, що він відкритий до мирних переговорів, але Україна має рацію, коли побоюється – CNN

Сигнал президента рф путіна цього тижня про те, що він відкритий для мирних переговорів, слід розглядати з великими, затьмарюючими застереженнями та вагомістю минулого досвіду російської дипломатії України і Заходу.

Про це йдеться в матеріалі телерадіокомпанії CNN.

У п’ятницю було багато галасу про переговори, у тому ж місяці москва розпочала третє вторгнення в Україну з півночі Харкова.

Інформаційне агентство Reuters, посилаючись на чотири джерела, в звіті двох досвідчених і пов’язаних з росією репортерів писало, що кремль готовий розглянути мирні переговори, які заморозять нинішню російську окупацію приблизно п’ятої частини України.

путін відповів на цю доповідь, припустивши, що росія готова говорити про мир на основі попередніх угод. Він натякнув на перервану угоду в Стамбулі відразу після початку війни, у 2022 році, яка розвалилася, здебільшого через те, що сили москви все ще лютували українською територією, а різанина навколо Києва стала відомою.

Ідея, висловлена в матеріалі Reuters, не досягне заявленої цілі кремля щодо захоплення всього східного Донецька, але також викорінить наполягання Києва на тому, що він не повинен здавати жодної території.

Ключовим був контекст висловлювань путіна. Вони прибули під час візиту до президента білорусі Олександра лукашенка - те, що в минулому відбулося за мить до того, як кремль використав білоруську територію для військових кроків в Україну, а в п'ятницю відбулося під час спільних тактичних ядерних навчань між двома країнами. путін говорив про мир на тлі, яке було чим завгодно.

російський президент поставив під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського, якого москва неодноразово критикувала, після того, як Києву довелося відкласти вибори через війну, яку путін розпочав. Водночас з'явилася непідтверджена інформація, що приватний літак екс-президента України Віктора Януковича приземлився в білорусі. Проросійський Янукович втік з України в 2014 році після того, як лояльні йому сили розстріляли десятки протестувальників у центрі Києва. Сама можливість його присутності під час зустрічі путіна та лукашенка призвела до припущень, що москва знову сподівається спрогнозувати повернення довіреної особи до влади в Україні.

Менш жорстока мета кремля в Україні, за винятком повної чи часткової окупації, залучила в Києві президента, якого він вважає лояльним, який зупинить марш країни до Європейського Союзу та НАТО. Це було химерним до вторгнення 2022 року і з’явилося під час перерваних Стамбульських переговорів 2022 року. Але тепер, ймовірно, знадобиться окупаційна російська сила, щоб нав’язати її населенню, яке кипить від жорстокості кремля.

То навіщо розмови про мир, особливо коли росія, здається, переживає найуспішніший момент на лінії фронту за останні місяці, якщо не з моменту вторгнення?

Дипломатія завжди була військовим інструментом для кремля. У 2015 році він говорив про мир у Сирії, коли їхні літаки завдавали ударів по мирним жителям у контрольованих повстанцями районах. У 2015 році вона вела переговори про мир з Україною, в той час як російські війська та їхні ставленики були в полоні повного наступу на стратегічне українське місто Дебальцеве.

Не довіряти щирості рф під час переговорів не цинічно, це практична необхідність. Досвід показує, що він вважає переговори вартими продовжувати, якщо вони несподівано приведуть до корисного результату без насильства або дадуть опонентові привід призупинити боротьбу, щоб спробувати заохотити до угоди.

москва також може знову говорити про мир зараз з двох причин. По-перше, Україна та її союзники скликають мирний саміт у Швейцарії в червні, де без росії обговорять, яку угоду вона може прийняти. Ймовірно, він спрямований на створення імпульсу для того, щоб Кремль міг піти, коли його сили будуть остаточно виснажені у військовому плані або зайдуть у глухий кут.

Зеленський висловив надію, що Китай – найпотужніший союзник рф, але лише частковий прихильник у війні в Україні – візьме участь. путін, можливо, зараз говорить про мир, щоб запропонувати Пекіну не брати участі в дипломатії щодо росії без присутності рф.

Існує мало серйозних шансів, що швейцарський саміт покладе край війні, але він може конкретизувати уми Заходу щодо того, наскільки серйозну загрозу москва становить для фактичної мирної угоди, викладаючи кістки того, яку шкоду Україні може бути завдано її територіальним цілісність, щоб зупинити кровопролиття.