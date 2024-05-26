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росія скинула по Україні 10 тисяч КАБ лише цього року – міністра оборони

26 травня 2024, 20:19
росія скинула по Україні 10 тисяч КАБ лише цього року – міністра оборони
defence-ua.com
Від початку 2024 армія рфскинули на територію України майже 10 000 керованих авіабомб.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на Facebook-сторінці.

"Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, - це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом", - заявив глава Міноборони.

Він додав, що Україна потребує більше сучасних систем ППО та авіації.

"Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів", - додав міністр.

Лише вчора російські окупанти обстріляли гіпермаркет "Епіцентр" в Харкові. Протягом дня вони скинули щонайменше 4 авіабомби.

 

війна в Україніатака рфКАБ

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