російські окупанти обстріляли гіпермаркет "Епіцентр" в Харкові. Наразі відомо про 33 постраждалих

Президент України назвав обстріл гіпермаркету черговим проявом російського божевілля.

російська армія у суботу, 25 травня, завдала ударів керованими авіаційними бомбами по будівельному гіпермаркету в Харкові. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що в момент удару там могли перебувати понад 200 людей.

"Якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими", - заявив президент у Telegram.

Глава держави наголосив, що Україні потрібне значне посилення ППО та достатньо можливостей знищувати окупантів.

"Тільки такі божевільні, як путін, здатні вбивати й тероризувати людей так підло", - додав він.

Зеленський повідомив, що кожному постраждалому внаслідок російського удару буде надана необхідна допомога.

Як повідомили в адміністрації торгового центру, після оголошення повітряної тривоги персонал зробив все можливе задля якнайшвидшої евакуації відвідувачів та співробітників. Проте два удари по центральній частині будівлі відбулися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку.

"На цей момент відомо про двох загиблих працівників торгового центру. Ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв’язок. Дані про кількість постраждалих відвідувачів уточнюються. На місці події працюють рятувальники та пожежники", - повідомили в компанії.