нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс

Американський військовий кореспондент, блогер і письменник Девід Екс у колонці для британської The Telegraph стверджує, що Харківський наступ росіян нічого не приніс кремлю. Хіба що втрати та необхідний для російського глядача "театральний перфоманс" для демонстрації успіхів на фронті.

Як зазначає Девід Екс у The Telegraph, путіну необхідно було зробити свій театралізований наступ успішним для єдиної аудиторії, яка дійсно має для нього значення – його режиму.

Усі очікували, що 9 травня росія розпочне новий наступ в Україні. Тому що 9 травня – це День перемоги в росії, день, коли країна святкує перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Це символічний день для війни за вибір, яка не стільки стосується території чи ресурсів, скільки концепції путіна, що вважає себе новим російським імператором, котрий править процвітаючою російською імперією.

Але нова російська імперія путіна – це фарс, хоча і кошмарно кривавий. І його наступ на День перемоги – це теж фарс. Менш ніж через два тижні після того, як перші російські взводи перетнули на північ від Харкова кордон України з росією, російська операція зупинилася вже через кілька кілометрів.

Що ще гірше для майже 500-тисячної російської окупаційної армії в росії, північний наступ перевантажив російську логістику і бронетехніку та змусив незахищену піхоту наступати в пішому порядку. російські втрати були високими і до Дня перемоги. Зараз вони катастрофічні, оскільки українські механізовані бригади посилюють північний фронт.

Цілком можливо, що росіяни пережили найкривавіший день 27-місячної війни, бо північний наступ досягнув кульмінації. За даними Міністерства оборони України, 12 травня було зафіксовано рекордні 1 740 втрат серед російських військовослужбовців. Це на сотні більше щоденних втрат, ніж росіяни зазнавали протягом попередніх тижнів.

Ніхто за межами кремля не знає, якими були справжні військові цілі наступу. Але зі суто військової точки зору, наступ майже напевно не був вартий того. росіяни не лише не змогли взяти під контроль жодну важливу ділянку місцевості, але й розтратили наступальну вогневу міць, яка могла б принести більше користі в інших місцях вздовж 700-мильної лінії фронту.

Одна з версій полягає в тому, що російське командування сподівалося, що їхнє 30-тисячне північне угруповання прорве українську оборону і просунеться до Харкова, що за 20 миль на південь. Або ж вони хотіли, щоб українські командири думали, що росіяни націлені на Харків, і все це для того, аби змусити українців передислокувати всі наявні бригади зі сходу на північ.

Це послабило б українські позиції на сході, відкривши шлях для окремого російського наступу, який триває там з минулої осені.

Можливо також, що російське командування мало намір залишатися гнучким і переорієнтуватися з однієї мети на іншу, залежно від реакції України на перші російські атаки по той бік кордону.

У будь-якому випадку, оскільки північний наступ триває вже третій тиждень, очевидно, що росіянам не вдалося досягти жодної з цих цілей. Ціною кількох тисяч жертв нове північне угруповання російських військ просунулося приблизно на п'ять миль на південь вздовж двох осей шириною по вісім миль на північ від Харкова.

У перші дні наступу росіяни захопили ланцюжок невеликих населених пунктів, що слабо оборонялися. Але коли вони досягли околиць перших великих міст вздовж обох північних осей – Липці на заході, Вовчанськ на сході – вони наштовхнулися на міцнішу українську оборону, посилену кількома 2000-ми механізованими бригадами, які вирушили до Харківщини зі сходу і півдня.

На околицях Липців і Вовчанська російський наступ сповільнився до буквально повзучого. У жорстоких міських боях у цих містах "успішний" день для росіян може означати, що вони просунуться вздовж одного кварталу і захоплять одну велику будівлю, яку українська авіація може просто розбомбити на руїни, щойно росіяни її займуть.

Зрозуміло, що за таких умов захоплення Харкова для росіян є майже неможливим.

А чи досяг російський наступ своєї іншої можливої мети – змусити український Генеральний штаб послабити східний фронт, щоб посилити північний? Поки що ні.

Кілька українських бригад пішли зі сходу на північ, приєднавшись до інших, які українське командування, очевидно, тримало в резерві саме для такого північного сценарію. Але не лише українська оборона на сході тримається, а й темпи російського просування на східному фронті фактично сповільнилися, оскільки центр бойових дій перемістився на північ.

Те, як саме Україна зупинила північний наступ росії без шкоди для української оборони на сході, поки що залишається нерозказаною історією, яка залежить від української розвідки, запасів боєприпасів і дислокації українських резервів так само, як і від російського планування, керівництва і вогневої міці.

Цілком ймовірно, що затримка з наданням нової американської військової допомоги після шестимісячної законодавчої блокади з боку дружніх до росії республіканців у Конгресі США, яка нарешті завершилася наприкінці квітня, мала велике значення. Протягом останніх тижнів американці поспіхом відправили великі партії боєприпасів і бронетехніки.

Ймовірно також, що, як це вже не раз траплялося в цій війні, російська армія просто виявилася не такою потужною і стійкою, як здавалося путіну напередодні північної операції. Той факт, що путін запланував початок наступу на День перемоги, говорить про все, що нам потрібно знати.

Наступ, як і вся війна в цілому, є політичним театром. А в театрі видимість важливіша за реальність. Все, що путіну потрібно зробити, щоб його театральний наступ був успішним для аудиторії, яка дійсно має для нього значення – його режиму і його прихильників серед пересічних росіян, – це переосмислити, що означає "успіх", і оголосити про перемогу.

Джерело: The Telegraph