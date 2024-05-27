Британська The Telegraph вирішила дослідила нерухомість росії в Лондоні з огляду на те, що уряд Британії оголосив про зняття дипломатичного імунітету з низки російських об'єктів нерухомості. Такий крок дозволить її конфіскувати і продати для підтримки України.

Британська The Telegraph пише, що попит на російські активи у Великій Британії різко зріс, щоб їх арештували та розпродали на підтримку військових зусиль в Україні, – пише

Режим путіна володіє розкішною нерухомістю по всьому Лондону загальною вартістю в десятки мільйонів фунтів стерлінгів, демонструє розслідування Telegraph. Портфель будинків і квартир, що належать російській федерації, можна знайти у деяких із найелітніших районів британської столиці.

Раніше цього місяця уряд скасував дипломатичний статус "кількох російських об'єктів", підозрюваних у використанні в якості шпигунських баз, але відмовився повідомити, про які саме об'єкти йдеться.

Як зазначає видання, відомо, що вони включають розкішний маєток Сікокс Хіт на 50 кімнат у Хоухерсті, графство Сассекс, який використовується як місце відпочинку співробітників посольства росії на вихідних, а також торговий і оборонний відділ посольства у Хайгейті на півночі Лондона.

Позбавлення російських будівель дипломатичного статусу означає, що вони більше не мають юридичного імунітету від юрисдикції Великої Британії, а отже, до них можуть увійти правоохоронні органи.

The Telegraph виявило ще 10 об'єктів нерухомості в Лондоні, що належать рф, на основі записів Королівського земельного кадастру. Виявлення майнової імперії путіна в самому центрі столиці відбулося в той час, коли різко зріс попит на конфіскацію та продаж російських активів для підтримки військових дій в Україні.

Деякі з об'єктів нерухомості містять застереження у правовстановлюючих документах, що означає, що вони не можуть бути продані без згоди України. Під час відвідування об'єктів цього тижня багато з них виявилися в занедбаному стані, незважаючи на їхнє елітне оточення, а сусіди повідомили, що деякі з них пустували роками. У тих, що були зайняті, проживали російськомовні мешканці.

Хайгейт – 2,4 млн фунтів стерлінгів

Ця нерухомість у Хайгейті виявилася в занедбаному стані. Джерело: Джеймі Лорріман

Неподалік від кладовища, де поховані Карл Маркс і Алєксандр Літвінєнко, та ставків Гемпстед Хіт, на пагорбі в зеленому районі на півночі Лондона знаходиться ця власність, що належить російській федерації.

Також неподалік знаходиться офіс російського військового аташе, а ще поруч – колишній будинок торгової делегації Джона Бетджемана, який раніше британська влада називала "лігвом шпигунів".

Коли The Telegraph відвідала пов'язаний з росією будинок навпроти, він виявився в аварійному стані, а сусіди повідомили, що він пустує вже щонайменше "кілька років". Доріжка і під'їзна дорога заросли бур'янами, що проростали між щілинами в плитці, а чорні металеві ворота перед будинком були зачинені на навісний замок.

Менший терасовий будинок у тому ж самому чудовому місці був проданий минулого року за 2,4 мільйона фунтів стерлінгів.

Сусідка розповіла, що власність досі належить російській федерації, і що їй час від часу доводиться телефонувати торговій делегації, щоб попросити їх розібратися з навислими деревами. "Раніше там жили росіяни, – сказала вона. – Коли була перебудова, у нас була вечірка".

Хайгейт – 2,3 млн фунтів стерлінгів

Висока трава та польові квіти заполонили цей маєток у Хайгейті. Джерело: Джеймі Лорріман

Приблизно за 80 метрів за рогом знаходиться ще одна пов'язана з росією власність, яка переживає не найкращі часи. Висока трава і польові квіти заполонили сад, а брудна біла фарба облупилася зі зовнішніх стін, – розповідає британське видання.

Це один із чотирьох будинків у приватному маєтку, який, як вважають, належить російській федерації.

Сусідка розповіла, що російське торгове представництво, яке розташоване неподалік, час від часу посилає когось підстригти траву в палісаднику. Вона додала, що британські спецслужби володіють сусіднім будинком, тому вони можуть "стежити одне за одним".

Будинок оцінюється приблизно в 2,3 мільйона фунтів стерлінгів, виходячи з вартості будинку далі по вулиці, який був проданий торік. Ще одна сусідка повідомила, що не бачила, щоб хтось входив або виходив з будинку протягом останніх 35 років. Третя сусідка сказала: "Ми чули історії про людей, які переїжджали в будинки в цьому районі і знаходили на горищі обладнання для спостереження".

Кенсінгтон – 1,5 млн фунтів стерлінгів

Ця будівля з червоної цегли, занесена до списку пам'яток архітектури II класу, розташована на дорозі, де квартири продаються в середньому за 1 487 000 фунтів стерлінгів. Джерело: Джеймі Лорріман

Віддалене від вулиці подвір'я будинку з червоної цегли, що входить до списку пам'яток архітектури II класу, засаджене рослинами і має місце для паркування сріблястого Фольксвагена з дипломатичними номерами.

Будинок розташований на вулиці, де за минулий рік квартири продали в середньому за 1 487 000 фунтів стерлінгів.

На стіні портика, що веде до вхідних дверей, на яких встановлено дві камери відеоспостереження, намальований народний розпис, а також золота табличка, що підтверджує, що будівля є "постійним представництвом російської федерації при міжнародній морській організації".

Чоловік середнього віку з російським акцентом у білому жилеті підійшов до дверей і підтвердив, що працює на росію у міжнародній морській організації.

Він також сказав, що будівля все ще належить російській федерації, а її мешканці є росіянами "згори донизу".

Голландський парк – 1,65 млн фунтів стерлінгів

Ця будівля у Голландському парку розташована на вулиці, де квартири коштують близько 1,65 млн фунтів стерлінгів.

На цій вулиці мешкають Ед Ширан та Елтон Джон.

Джерело статті та фото: The Telegraph