ПОЛІТИКА

Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph

Переклад iPress
17 вересня 2025, 11:25
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
росія готує нове покоління росіян, зокрема українських дітей з окупованих територій, до нових експансіоністських воєн в Європі. На ці злочини звертає увагу Заходу британська The Telegraph. Війна ведеться не просто за територію, а за знищення національної ідентичності суверенної держави, пише газета.

Нове дослідження Гуманітарної дослідницької лабораторії (HRL) Школи громадського здоров'я Єльського університету виявило приголомшливіі масштаби злочинів росії проти українських дітей. Хоча українська влада оцінює кількість викрадених російськими військами дітей у 19 000, дослідження HRL наводить цифру 35 000, пише британська The Telegraph.

Багатьох із цих дітей піддають перевихованню з метою знищення їхньої української ідентичності і, що ще тривожніше, примусовій праці на російських заводах з виробництва дронів.

кремль розгорнув пропагандистську кампанію, щоб підірвати довіру до цих моторошних звітів. У червні посол з особливих доручень МЗС рф Родіон Мірошнік звинуватив Україну в перебільшенні кількості викрадень "з метою звинуватити росію в майже геноциді кримських дітей" і для підкриплення своєї тези послався на скорочений список Києва із 300 зниклих дітей.

Як зазначає The Telegraph, російські чиновники також неодноразово стверджували, що їхні військові тимчасово переселяють українських дітей з прифронтових районів до росії, щоб захистити їх. Попри палкі заперечення рф, які можуть ввести в оману схильних виправдовувати її і послабити злагодженість реакції міжнародної спільноти, ці заяви відверто суперечать реальності. Ба більше, поведінка росії підкреслює, що її агресивна війна проти України стосується не лише території.

Видання наголошує, що війна спрямована на знищення ідентичності України як суверенної держави та включення її до цивілізаційної орбіти "руського миру". Ця кампанія знищення культури передбачає промивання мізків українським дітям, щоб зробити їх російськими патріотами, а також виховання російської молоді в дусі неоімперіалізму.

The Telegraph нагадує: коли росія окуповує міста на півдні та сході України, разом із нею приходить і її ультранаціоналістична система освіти. Звіт Human Rights Watch за червень 2024 року засвідчив, що російські школи обмежують викладання української мови та описують російську війну як справедливий хрестовий похід проти "неонацистського" режиму України.

Коли, приміром, у Мелитополі дитина наважилася заговорити українською, російські силовики надягли їй на голову мішок і вивезли, залишивши напризволяще за десятки кілометрів від дому.

Як зазначає видання, військова служба так само є невід'ємною частиною російської ультранаціоналістичної освіти. У Луганську російські офіцери-вербувальники починають відбирати 16-річних хлопців для призову до війська. Досягнувши 17 років, вони зобов'язані стати на військовий облік; коли їм виповнюється 18 років, вони стають придатними для укладення військового контракту. Цю роботу з вербування особливо посилюють серед студентів університетів, приваблюючи обіцянками зарплат у $2,150 на місяць.

Це виявилося зловісно ефективним. Як зазначає The Telegraph, примусова мобілізація на окупованих територіях України допомогла росії уникнути заворушень після оголошення часткової мобілізації у вересні 2022 року, та забезпечила російську армію гарматним м'ясом для її атак людськими хвилями на Донбасі.

Видання зауважує, що залучення українських дітей до виробництва зброї забезпечує росії нових потенційних призовників для майбутніх реваншистських кампаній. Це також узгоджується з ширшими зусилляим росії переконати молоде покоління в правильності неоімперського мислення. Попри те, що російську воєнну пропаганду охоче споживають старші покоління, міленіали та покоління Z у росії значно скептичніші.

У квітневому опитуванні 2025 року Левада-Центру лише 35% росіян віком 18-24 років "однозначно схвалювали" дії росії та уважно стежили за війною проти України. Лише 10% заявили, що російські військові дії мають тривати, незважаючи на можливі мирні переговори.

The Telegraph підкреслює, що поширюючи патріотичні пісні на кшталт "Солдати йдуть" та нав'язуючи драконівські байки про нібито знущання українців з етнічних росіян на Донбасі, кремль намагається перетворити 15-18-річних на нове покоління ультранаціоналістів.

російські чиновники сподіваються, що ці зусилля переконають молодь миритися з дедалі гіршими економічними перспективами та зупинити демографічний спад у країні. Представляючи Україну та її західних партнерів як вічних ворогів, росія готує наступне покоління до майбутніх експансіоністських війн у Східній Європі.

Формула миру президента Дональда Трампа базується на припущенні, що територіальні поступки призведуть до тривалого миру. The Telegraph наголошує, що це ігнорує ідеологічні основи російського неоімперіалізму і може спровокувати ще більш руйнівні війни в майбутньому.

Джерело: The Telegraph

The Telegraph

