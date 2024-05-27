Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен у своєму традиційному тижневому огляді війни зупинився на трьох, на його думку, важливих питаннях. Це – успішна атака українців на загоризонтний радар, зростання тиску на Адміністрацію США з метою скасування заборони використовувати американську зброю для ударів по території росії та провал російського харківського наступу, а також утримання українцями лінії оборони.

Минулого тижня лінія фронту мало змінилася (про це пізніше), тому я подумав, що можу почати з найбільш показової операції тижня – української атаки на російську стратегічну радіолокаційну станцію в самій росії. Атака і реакція на неї увібрала в себе так багато дивного в тому, як інтерпретується ця війна. Україна бореться за своє існування, об'єкт має військову цінність, допомагаючи росії захищати Крим, і Україна не боїться російського ядерного удару. Крім того, ці операції можуть ще більше відволікти російські протиповітряні сили і надіслати відповідний сигнал. З української точки зору, це розумна операція.

Перетин одразу двох червоних ліній. Удар по стратегічний радіолокаційній станції в Краснодарі

Мабуть, найбільш обговорюваною операцією тижня стала українська атака на російську стратегічну радіолокаційну станцію в самій росії (Краснодар).

Об'єкт, що був уражений (фото вище), був частиною системи моніторингу балістичних ракет, яка також могла бути використана (про її корисність ведуться дебати) для відстеження українських ударів ATACMS. Спосіб, у який українці атакували систему (і хоча українці офіційно не взяли на себе відповідальність за атаку, українські ЗМІ повідомляють про неї так, ніби це майже напевно була українська операція), був пов'язаний з якоюсь формою удару з БПЛА.

Основне призначення об'єкту – відстежувати удар балістичними ракетами, що наближаються. Однак він, безумовно, має покриття над Кримом і деякими українськими пусковими майданчиками, які ви можете побачити на цій карті.

Ця атака одразу ж викликала хор нарікань з боку людей, які стверджували, що вона є надто загрозливою для росії, оскільки послаблює її ядерні сили. Це було цікаво спостерігати, але, очевидно, вони не розуміють української позиції. Українці не турбуються про російський ядерний удар, бо вірять, що його не буде. Дійсно, ця атака, здається, була спланована для того, щоб отримати певну військову перевагу для України, і щоб навмисно перетнути низку червоних ліній, які росіяни встановили.

І Україна досягла багато чого завдяки цій атаці.

По-перше, це демонструє, що жодна військова ціль (а це саме військова ціль) не є безпечною в росії. Це означає, що росія або почне розгортати більше протиповітряних сил, або постраждає від інших потенційних атак. Мене досі вражає, наскільки легко Україні вражати ці цілі, що мають високу військову цінність в росії – де ж російська протиповітряна оборона? Я думаю, що люди постійно недооцінюють, як Україна намагається відволікти російську протиповітряну оборону від поля бою.

По-друге, це показує США, що якщо вони не дозволять Україні використовувати американські системи проти російських військових об'єктів у росії, українці спробують зробити це самі. Адміністрація Байдена продовжує діяти, виходячи з припущення, що вона може контролювати ситуацію, що вона може обмежити, де і як Україна атакує росію. Українці чітко заявляють, що американці не можуть цього зробити, і що адміністрація тільки погіршує ситуацію.

По-третє, і це дуже важливо, вона завдає шкоди цілі, яка має певну військову цінність в намаганні перешкодити українській кампанії проти Криму. Мене трохи розважають дебати про те, наскільки ефективним може бути цей радар. Україна визначила Крим як територію, що має величезне стратегічне значення для перемоги у війні, і вона зробить майже все можливе, щоб досягти успіху в цій кампанії. Андрій Загороднюк та Еліот Коен у журналі Foreign Affairs минулого тижня виклали українську теорію перемоги, в якій Крим посідає центральне місце.

Загрожувати російському контролю над Кримом і завдавати серйозної шкоди його економіці та суспільству – буде, звичайно, складно. Але це більш реалістична стратегія, ніж запропонована альтернатива: врегулювання шляхом переговорів, поки путін перебуває при владі.

І українці безперервно завдають ударів по Криму вже кілька тижнів (включно з минулим тижнем), виводячи з ладу засоби протиповітряної оборони, російські авіабази, військово-морські бази, знищуючи літаки і військово-морські кораблі, тощо. Вони повільно перетворюють Крим зі стратегічного активу росії на великий стратегічний тягар. Те, що вони можуть зробити все, щоб допомогти в цій кампанії, не повинно дивувати.

І по-четверте, звичайно, це демонструє, наскільки порожніми є постійні російські ядерні погрози. росія не може дозволити собі застосувати ядерну зброю проти України, і Україна це знає. Якщо ця атака не донесе цей аргумент США, то, можливо, вже ніщо не донесе.

Нарешті, хоча це, можливо, і не стосується України, це ще раз показує, скільки людей під впливом російських ядерних погроз були змушені прогинатися під російську позицію. Якщо росія не може захистити свої стратегічні радари, то це не є відповідальністю України.

Зростає тиск аби США дали дозвіл на ширше використання своєї зброї. Теракт в Харкові має посилити пресінг

Якщо ви пропустили, два дні тому я опублікував статтю в Wall Street Journal про те, що адміністрація Байдена повинна дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях в росії американськими системами. Вона починається трохи прямолінійно.

США були настільки могутніми протягом такого тривалого часу, що забули, що означає вести екзистенційну війну. І вже точно забули, як її вигравати. Стратегія, яку адміністрація Байдена зараз нав'язує Україні, одночасно допомагає їй у воєнних зусиллях і гальмує їх. Контролюючи, що Україна може, а що не може атакувати американською зброєю, США зробили цю війну набагато довшою і руйнівнішою, ніж вона мала б бути.

Ця стаття є частиною зростаючого хору українських, європейських, а тепер і американських голосів, які намагаються переконати адміністрацію в тому, що те, що вона робить, є стратегічно та етично безглуздим.

Позавчора саме росіяни надали найсильніший аргумент. Це був чистий терористичний акт. росіяни підірвали торговий центр/супермаркет у суботу – найжвавіший торговий день тижня.

Наразі українці кажуть, що загинуло 11 людей, але, враховуючи натовп, не дивуйтеся, якщо ця цифра буде більшою. Безумовно, атака була спланована, забезпечена і запущена зсередини росії.

І це ставить адміністрацію Байдена під ще більший тиск. Її політика полягає в тому, щоб не дозволити українцям використовувати американські системи для відбиття таких атак, якщо це можливо. Оскільки Україна отримує більший радіус дії ATACMS і F-16, вона може фактично спробувати зірвати такі російські терористичні операції.

Якщо адміністрація Байдена не змінить політику, вона фактично допоможе росії у її воєнних діях. Здійснивши цю атаку, росіяни дали тим, хто намагається примусити до змін, ще більше боєприпасів.

російський харківський наступ. Схоже, нікому не відомо, що це таке

Почнемо з карти. За останній тиждень російський Харківський наступ майже не просунувся. Ось карта Deep State станом на ранок неділі.

Ось такою вона була минулої неділі.

І протягом минулого тижня росіяни наполегливо намагалися розширити свої позиції, зокрема, захопити Вовчанськ. Дійсно, втрати росіян у цій операції, схоже, надзвичайно високі, оскільки вони загрузли і майже не просунулися вперед. Цікаво подивитися на офіційні заяви української сторони щодо бойових дій. Українська армія стверджує, що не лише зупинила Харківський наступ, але й подекуди контратакує.

"Сили оборони України зупинили російські війська на Харківському напрямку". "Ситуація контрольована, ведуться контрнаступальні дії".

Президент Зеленський зробив схожі, а в одному випадку навіть більш драматичні заяви. Після п'ятничного візиту до Харкова він заявив у вечірньому зверненні, що ситуація в Харкові перебуває під контролем.

Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль прикордонну ділянку, куди проникли російські окупанти. Перебуваючи в Харкові та спілкуючись з журналістами, Зеленський заявив, що втрати росіян у їхньому наступі були приголомшливо непропорційними – на кожного українця припадає 8 російських жертв.

"Їхній прорив у напрямку Харкова, який стався трохи більше двох тижнів тому, [призвів] до військових втрат у співвідношенні 1 до 8 – один українець на вісім росіян".

Наразі, такі заяви потрібно сприймати з великою часткою скептицизму – немає можливості перевірити інформацію про втрати (яка виглядає надмірною), але цікавим є тон, в якому вони висловлені. Українці, схоже, вважають, що російська Харківська наступальна операція буксує і призводить до дуже великих російських втрат. Я поспілкувався з кількома людьми, набагато більш обізнаними, ніж я, і хоча вони кажуть, що Зеленський майже напевно перебільшує, вони також кажуть, що російські втрати в солдатах і техніці були дуже високими.

Насправді це ознака стратегічно непослідовної операції. Спочатку нам казали, що це був якийсь блискучий фінт, хитро розроблений росіянами, щоб відволікти українські сили, як у цій статті в New York Times. Потім з'явилися повідомлення в The Economist, що це, можливо, була спроба часткового оточення самого Харкова.

Проблема з обома цими описами полягає в тому, що росіяни, схоже, не роблять ні того, ні іншого. Вони втрачають війська і техніку зі значно більшою швидкістю, ніж можна було б припустити, але у них, безумовно, немає нічого схожого на достатню кількість сил для серйозного наступу на Харків. Дійсно, якщо ви подивитеся на звіт Інституту вивчення війни, опублікований нещодавно, то побачите, що з'являється все більше заяв про те, що українці оскаржують російську ініціативу на Харківщині. І повідомляється, що росіяни в майбутньому надішлють ще більше сил, щоб спробувати виправити ситуацію.

Більше того, росіяни також роблять лише невеликі просування (з великими втратами) на півдні в той самий час. Варто поглянути на карту фронту в Часовому Яру минулого тижня. Ось вона в неділю вранці.

І ось вона була такою передостанньої неділі.

Поки що українська оборона тримається добре.

Але ви не прочитаєте жодної історії про те, що російські наступи розрізнені, не підтримують один одного і призводять до надзвичайно високих втрат, якими б вони не були.

PS. Я знаю, що на тижні з'явилася низка повідомлень про те, що росіяни пропонують заморозити нинішній конфлікт і почати переговори. Я не сприймаю це серйозно з кількох причин. Найголовніше, що путін розігрує цю ситуацію до президентських виборів у США, в надії, що його союзник Трамп буде обраний. Ця пропозиція, якщо вона була зроблена, є блефом, щоб затягнути час до виборів. Я б не сприймав її серйозно.

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