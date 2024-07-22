Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О’Брайен

У своєму традиційному тижневому огляді війни відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен сконцентрувався на стратегічних питаннях. Він розглянув поточну і довгострокову стратегію росії та України у війні та проаналізував номінаційну промову Трампа.

У п'ятницю ввечері ми з Миколою Бєлєсковим випустили черговий подкаст про українсько-російську війну. У ньому ми присвятили багато часу обговоренню загальної ситуації на полі бою і того, чому ті, хто робив досить похмурі прогнози щодо України кілька місяців тому, помилялися. Я подумав, що в цьому випуску варто було б розширити деякі з тих тем, про які ми говорили, і на основі цього дати стратегічний огляд про те, де зараз знаходиться війна, в липні 2024 року. Потім – обговорення слів Трампа з його промови (а також того, що він не сказав), і що це означає для війни.

Вже пройшло майже майже 7 місяців 2024 року (майже 30 місяців від початку повномасштабного вторгнення путіна), і контури того, що намагаються зробити і росія, і Україна, стають дедалі чіткішими. Дійсно, те, що ми бачили на полі бою, особливо зараз на Донбасі, зміцнює думку про те, що обидві сторони мають різні стратегії на даний момент. Щоб зробити це більш зрозумілим, я поділю російську та українську стратегії на ті, які ми бачимо зараз, і ті, які ми можемо очікувати в довгостроковій перспективі.

Поточна російська стратегія. Захопити частину Донбасу

Зараз має бути очевидно для всіх, включно з тими, хто втратив голову в травні від російського Харківського наступу, що росія не здатна вести загальновійськову війну. Її солдатам бракує підготовки та обладнання для прориву українських ліній і використання будь-якої щілини для серйозного наступу. Більше того, українська оборона стає кращою, і чим більше допомоги надходить в Україну, тим складнішим стає просування російських військ.

Більше того, зараз, коли в Україну надходить американська допомога, а також з'являється ще деяка європейська допомога або допомога під гарантії Європи, просування росіян стає, ймовірно, більш складним.

Отже, якщо вони не можуть вести війну так, як багато хто вважав, що вони були створені для цього, то що ж роблять росіяни? Ну, те, що вони роблять, здається, досить просто – вони намагаються захопити якомога більшу частину Донбасу цього року, особливо прагнучи зробити це до президентських виборів у США в листопаді, або фактично до інавгурації в січні 2025 року.

Маючи на увазі ці дати, вони навіть не думають про комбіновану війну. Замість цього вони регулярно здійснюють постійні напади з великими втратами вздовж і впоперек лінії фронту, щоб захопити маленькі шматочки території тут і маленькі шматочки території там. Це буквально фермерське поле тут, халупа там. Їхній єдиний найуспішніший район – навколо Очеретинської дуги, де вони досягли поступового прогресу ціною величезних втрат.

Ось так виглядає Очеретинська дуга сьогодні: я поставив маркер від Авдіївки до Очеретиного, щоб ви могли уявити собі відстань – це 17,57 кілометрів (що становить 10,9 миль).

Щоб дати вам уявлення про те, скільки часу знадобилося, щоб вирізати цю ділянку (яка насправді має дуже невелику площу), російські війська вперше досягли Очеретиного рівно 3 місяці тому). Ось карта цієї ж місцевості станом на 21 квітня.

Отже, за 3 місяці росіяни просунулися з Очеретиного приблизно на 5-7 кілометрів в усіх напрямках (3-5 миль). Ось чому я назвав це мікропросуванням.

Певною мірою це усвідомлення дуже обмежених можливостей російських військових. Знаючи, що вони не можуть вести сучасну війну, вони намагаються захопити якомога більше української території (навіть крихітні клаптики) до виборів у США, сподіваючись на перемогу Трампа (непогана надія, судячи з нинішніх опитувань).

Довгострокова російська стратегія. Взяти все, що можна зараз, Трамп та деградація України

На цьому етапі російська стратегія, схоже, базується на тому, щоб Трамп пригрозив Україні, що більше не надаватиме допомоги, якщо не буде примусово припинено вогонь і не буде заморожена лінія фронту (інакше кажучи, росія буде володіти всією територією, яку вона захопить з мікропросуванням). Тоді відбудуться якісь переговори, а це саме той час, який потрібен путіну для того, щоб зробити те, що він не може зробити зараз – накопичити новий стратегічний резерв. Дійсно, з Трампом на посаді президента путін матиме 4 роки, щоб в основному спланувати будь-яке відновлення бойових дій на своїх умовах.

Це не така вже й жахлива стратегія, якщо ви не боїтеся завдати жахливих втрат власному населенню і впевнені, що Трамп зробить саме те, що ви хочете (і ви впевнені, що якщо Трамп зробить саме те, що ви хочете, то Європа буде змушена піти назустріч). Це ложка дьогтю в бочці меду, про яку я розповім іншим разом).

Отже, в двох словах, російська стратегія полягає в тому, щоб взяти все, що ви можете зараз, незалежно від того, наскільки це маленька територія і скільки б це не коштувало, за умови, що Трамп переможе, і ви це збережете. Потім у вас є чотири роки, щоб відновитися і повернутися, коли ви будете готові. Стратегія базується на довгостроковій деградації України як держави, дружбі з Трампом і слабкості Європи. Я також маю додати, що хоча я використовую слово "російська", ця стратегія, здається, дуже схожа на стратегію путіна. Жоден росіянин, який насправді дбає про свій народ, не буде дотримуватися такої стратегії, яка завдає стільки втрат власному народу. Але стратегія часто не є раціональною і не відповідає національним інтересам країни. Вона відображає особисті та політичні потреби керівництва.

Наявна українська стратегія. Збільшити рівень втрат російських військ, зменшуючи власні

За останній рік українці отримали важкий урок. Першим з них була складність просування в умовах оборонних вогневих засобів, а другим – ненадійність США як партнера. Вони також зіткнулися з труднощами при підготовці нових солдатів.

Очевидно, що вони почали вести війну, яка зараз базується на тому, що росіяни продовжують застосовувати свою стратегію мікронаступу. Чого ви не бачили цього року і навряд чи побачите, так це спроб широкомасштабного українського наступу. Вони проведуть кілька обмежених контратак в рамках своєї ідеї активної оборони – і на цьому все. Ми з Миколою Бєлєсковим багато говорили про цю стратегію активної оборони, починаючи з минулої осені. Ось приклад з січня.

До кінця року українці, схоже, мають намір збільшити рівень втрат російських військ, водночас зменшуючи свої власні. Це сприяє тому, що ми спостерігаємо зараз. росіяни роблять свої мікро-досягнення, а українці, схоже, намагаються використати їх, щоб завдати великих втрат: зачистити і повторити.

Багато в чому стратегія, якої дотримуються українці, схоже, базується на завданні такої кількості втрат, щоб російська армія стала ще менш боєздатною у 2025 році через отриману шкоду.

На щастя, за останні кілька тижнів з'явилася більш твереза оцінка ситуації з російською технікою і живою силою. Кілька місяців тому люди говорили про росію як про величезну військову машину, яка може генерувати величезну військову силу. Це не так. Зараз вона генерує приблизно стільки ж солдатів на місяць, скільки втрачає (скажімо, 30 000 щонайбільше). Це, звичайно, рецепт довготривалої стагнації або навіть деградації збройних сил. Це означає, що солдатів потрібно відправляти на фронт дуже швидко, з елементарною підготовкою. Це не сприятливо для морального духу і військового навчання, а також означає, що створення великомасштабного стратегічного резерву практично неможливе.

(Це також ще одна причина, чому росіяни роблять ставку на перемогу Трампа – тоді вони зможуть почати накопичувати стратегічний резерв, який вони не можуть створити зараз).

Це також рецепт демографічної катастрофи, яка може мати реальний політичний вплив. російська стратегія, по суті, руйнує своє майбутнє, як писав Френсіс Дірнлі (варто прочитати) в цій статті. Українська стратегія полягає в тому, щоб прискорити цей процес.

Те ж саме стосується і того, що відбувається з втратами російської техніки. Знову ж таки, з'являється більше розуміння обмежень у російському виробництві нового обладнання. Значна частина важкого озброєння російської армії – це все ще техніка радянських часів, яку вивозять зі складів. Ці запаси великі, але вони починають зменшуватись. The Economist опублікував статтю про цю ситуацію.

Це суттєва проблема для росіян. Навіть якщо запаси існують, то чим більше вони їх витрачають, тим більше їм доводиться покладатися на старіше, менш якісне і менш доглянуте озброєння. Отже, навіть якщо росіяни зможуть утримувати ту саму кількість танків чи артилерійських знарядь (наприклад), що й за радянських часів, вони поступово стануть менш якісними та менш ефективними.

До речі, якщо ви хочете стежити за хорошим джерелом, яке відстежує російські втрати, розбиває їх за типами і показує, як у багатьох класах краща техніка замінюється менш якісною - загляньте на сторінку Річарда Верекера в твіттері. Верекер зробив цікаву оцінку статті в The Economist (в якій йшлося про його роботу).

Отже, підсумовуючи, можна сказати, що українська стратегія на сьогоднішній день зводиться до спроб максимізувати російські втрати, що має призвести до стійкої деградації російських бойових спроможностей до 2025 року.

Стратегія надії. Довгострокова українська стратегія

Великий виклик, з яким стикаються українці, – це те, що станеться у 2025 році, навіть якщо вони зможуть значною мірою послабити російську техніку і живу силу. Українці все одно зіткнуться з труднощами наступу, і, можливо, їм навіть доведеться зіткнутися з Дональдом Трампом у Білому домі. Обидва ці виклики є надзвичайно складними, якщо не сказати більше.

Зауважте, це не було б викликом для України, якби її прихильники вирішили озброїти Україну належним чином, щоб перемогти у війні. Однак зараз це виглядає дедалі менш ймовірним. Поки що адміністрація Байдена все ще робить все можливе, щоб втратити політику, але час спливає.

Здається, що українська стратегія до 2025 року є дещо мінливою. Якщо переможе демократ, і він зможе послабити російські сили, як це було раніше, тоді можна буде розглянути можливість проведення наступальних операцій. До цього моменту як американське, так і європейське виробництво – не кажучи вже про власні виробничі можливості України – зростатиме. Це має забезпечити Україну більшою кількістю кращого обладнання, ніж росіяни, які все ще діставатимуть старі радянські зразки зі складів.

Звісно, для того, щоб мати шанс на успіх, українська стратегія все ще потребує створення і підготовки українцями великої кількості нових сил (нарешті з'явилися деякі обнадійливі ознаки цього) і наростили масу власних систем дальнього радіусу дії (БПЛА, ракети тощо). Отже, стратегія надії полягає в тому, щоб завдати величезних втрат зараз, наростити українські сили і повернутися до наступу в 2025 році, коли ви матимете якісну перевагу в матеріальній частині, яка має значення, а росіяни деградують в якісному відношенні.

Це піднімає питання про те, якою є довгострокова стратегія України в разі перемоги Трампа. Дуже багато залежить від того, що вирішить робити Європа. Європа все ще має ресурси для того, щоб довести Україну до перемоги (для цього знадобиться і політична воля, і економічна мобілізація, а ми поки що не бачимо цього достатньо), але це змінить і затягне війну. Я не можу заглиблюватися в це питання досить детально, але я пишу статтю (з блискучим співавтором), яка, сподіваюся, незабаром вийде у великому виданні на цю тему.

Промова Трампа і війна. Чи варто йому довіряти?

Цього тижня Дональд Трамп офіційно отримав номінацію від республіканців на посаду президента. У своїй довгій і сумбурній промові він багато говорив про Україну, хоча й не згадував її конкретно. В основному він підкреслив, що в разі його перемоги Україні буде поставлено ультиматум (припинення вогню на нинішніх лініях або припинення всієї допомоги).

Ось стенограма виступу.

У ньому Трамп стверджує, що він покладе край війні (без подробиць) і взагалі будь-якій іншій кризі у світі. Я плачу над довірливістю людей, які сприймають такі заяви всерйоз.

Я покінчу з кожною міжнародною кризою, яку створила нинішня адміністрація, включно з жахливою війною з росією та Україною, яка б ніколи не сталася, якби я був президентом.

Ну, якби не було конкретики, як ми могли б сказати, що, ймовірно, Трамп намагатиметься диктувати Україні поганий мир? Ну, це через те, що він був конкретним – він любить диктаторів і авторитаристів, і зокрема Віктора Орбана, який, по суті, проштовхував плани путіна.

У цьому плутаному, надзвичайно егоцентричному пасажі Орбан чудовий, тому що він визнає, що Трамп чудовий, і Орбан розуміє, що потрібно зробити для миру, а саме: віддати перевагу Трампу.

Я був першим президентом сучасності, який не розпочав жодної нової війни. Знаєте, ми були найжорсткішими. Нас найбільше поважали. І ви це бачили. Угорщина – сильна країна. На чолі з дуже сильним, жорстким лідером. Він крутий хлопець. Преса не любить його, тому що він жорсткий. І він нещодавно зробив камінг-аут. Вони запитували його на інтерв'ю: весь світ вибухає, що відбувається, що відбувається. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, дуже жорстка людина. Він сказав: "Я не хочу, щоб люди приходили в мою країну, підривали наші торгові центри і вбивали людей". Але йому сказали: "Розкажіть нам, що відбувається? Що відбувається? У чому справа?". Він відповів: "Є тільки один спосіб вирішити цю проблему. Ви повинні повернути президента Трампа до Сполучених Штатів, тому що він тримає всіх на відстані". Це правда. Він використав слово, яке я б не використав, тому що я не можу використовувати це слово. Тому що ви б сказали, що це було хвалькувато. Преса сказала б: "Він був хвальком". Я не хвалькуватий. Але Віктор Орбан сказав це. Він сказав: "росія його боялася. Китай боявся його. Всі його боялися. Нічого не повинно було статися".

До речі, інші диктатори також отримують похвалу. Кім Чен Ин, схоже, також є хорошою людиною для Трампа – принаймні частково тому, що Кім дуже сумує за Трампом.

- Я дуже добре ладнав з Північною Кореєю, Кім Чен Ином. Я дуже добре з ним ладнав. Преса ненавиділа, коли я це казав. - Як ви могли з ним ладнати? - Ну, знаєте, приємно ладнати з кимось, хто має багато ядерної зброї чи ще чогось. Розумієте, в старі часи ви б сказали, що це чудова річ. Зараз кажуть: "Як ти можеш так робити?" Але ні, я порозумівся з ним, і ми зупинили запуски ракет з Північної Кореї. Зараз Північна Корея знову починає діяти агресивно. Але коли ми повертаємося, я з ним ладнаю. Він теж хотів би, щоб я повернувся. Думаю, він сумує за мною, якщо хочете знати правду.

Отже, Трамп любить мирні плани Орбана і любить Кіма – це зрозуміло. Чого зовсім не було в промові, так це еквівалентної похвали на адресу українців, європейців чи навіть НАТО. У всій промові – найдовшій в історії США промові з нагоди вступу до НАТО – не було жодної згадки про НАТО. По суті, Трампу або байдуже, або він активно зневажає ті країни, які були давніми союзниками і партнерами США.

Найдивовижніше в Трампі те, що він кричить про те, ким він є насправді. Він любить диктаторів і авторитаристів, і йому начхати на НАТО і, ймовірно, на українців. Його вибір Джей Ді Венса ще більше підкреслює обидві ці тенденції.

Будь-хто, хто планує українську стратегію (або європейську, якщо вже на те пішло), яка ґрунтується на тому, що Трамп зробить щось позитивне для України, є мрійником. Усі стратегії мають ґрунтуватися на протилежному.

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