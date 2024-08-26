Стратегічний успіх України. Який чомусь ігнорують західні ЗМІ – Філліпс О'Брайен

У традиційному тижневому огляді війни відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен розглядає три питання: наратив про Курську та Покровську операції, з'їзд Демократичної партії США й Україну, а також дискусії про нову українську розробку зброї дальнього ураження.

Перш за все, з Днем Незалежності України! Це було в суботу, і українці, безумовно, знають ціну своїй незалежності. Те, що вони роблять у боротьбі за неї з такою рішучістю, свідчить про її важливість. Якщо ви ще не бачили, президент Зеленський випустив відео до Дня Незалежності, яке варто подивитися. Він стояв у Сумській області, неподалік від кордону з росією. Ось офіційний реліз українською мовою.

Український уряд також випустив версію, дубльовану англійською мовою, але вона не мала такого резонансу. Найбільше вразили слова про відплату та повернення боргів (про це пізніше).

Також, якщо ви не помітили, вчора я випустив подкаст у двох частинах для Ukraine-Russia War Talk. Це інтерв'ю з Шоном Піннером, українським морським піхотинцем, який пройшов пекло Маріуполя, а потім потрапив у російський полон. Це була настільки захоплююча розмова, що вона тривала довше, ніж планувалося, і її довелося розділити на дві частини (1 і 2).

Ми з Миколою Бєлєсковим записуватимемо новий подкаст найближчими днями, тож повернемося з черговим випуском десь цього тижня – обіцяємо.

Цього тижня у випуску – про те, як триває Курська наступальна операція і як її зображують на тлі загострення бойових дій на Донбасі та навіть російського Харківського наступу, про Україну і Демократичний з'їзд, а також трохи про нову українську зброю великої дальності.

Дискусія "Курськ проти Покровська" має мало стратегічного сенсу. Змінився наратив війни

Українському наступу на Курську область росії вже майже три тижні (19 днів на момент написання цієї статті). Декілька речей стають все більш зрозумілими.

По-перше, Україна готується створити дуже великий виступ всередині росії – більший, ніж територія, яку росія займе на Донбасі цьогоріч і планує утримувати його в осяжному майбутньому. Протягом останнього тижня просування українських військ сповільнилося, і одна частина цього виступу вже сформувалася. Ось карта Інституту дослідження війни із зображенням території, яку захопила Україна.

Як я вже казав, вони використовують місто Суджа, з його дорожнім сполученням і перерізом російських залізничних ліній, як базу для своїх операцій і продовжують розбудовувати її. Схоже, що українці близькі до взяття Кореневого, щоб закріпитися на північно-східному напрямку. З точки зору війни 2024 року, це досить велика територія – еквівалентна Великому Лос-Анджелесу. Однак це ще не все. Українці також ізолювали майже таку ж велику площу на заході – територію на південь від річки Сейм, де вони підірвали мости. Я використав свої досить базові графічні навички і наніс на карту Deep State смуги (сині), щоб позначити територію, до якої росіяни більше не мають мостового доступу.

Якщо росіяни не зможуть відновити регулярне постачання в цей район, вони не зможуть його утримати, і він стане доповненням до українського виступу. Зараз українці контролюють всі дороги до нього, тому єдиним варіантом для росіян є постачання через річку.

Те, на що ви дивитеся, є важливим стратегічним досягненням. По-перше, українці створюють велику, легкодоступну й обороноздатну територію в самій росії. Це дуже велика територія, яку росіянам буде важко відвоювати без використання значних сил.

По-друге, це забезпечить буфер для Сумської області в самій Україні – оскільки кордон з росією був відсунутий на 30-35 кілометрів на дуже великій території. Це корисно з точки зору безпеки.

Однак переваги наступу виходять за межі поля бою. Українці ще раз показали своїм прихильникам (і особливо адміністрації США), наскільки хиткими є нібито російські "червоні лінії". Українці вторглися, захопили і, можливо, незабаром почнуть укріплювати частину території самої росії, а кремль у відповідь вдає, що це "нова норма". Два роки тому атаки безпілотників на Крим, здавалося, викликали паніку в деяких колах, а тепер ми маємо фактичне вторгнення в росію.

росіянам доведеться захищати решту свого дуже довгого кордону з Україною, адже щось подібне може статися на іншій ділянці.

Нарешті, змінився наратив війни. Україна провела операцію, на яку росія просто не спромоглася. Оперативність, швидкість і досягнення цілей, які українці здійснили за кілька тижнів, разюче контрастують з російським наступом на Харків, який розпочався у травні. Тоді російську атаку вітали як стратегічний переворот, який призведе до величезних проблем для України. Тепер це викинутий на берег кит, який додався до російських втрат.

Примітка: Різні способи представлення та аналізу російського наступу на Харківщину у порівнянні з українським наступом на Курську область – я готую статтю на цю тему. Вона демонструє досить сильну упередженість до наративу про російську силу і стратегічну кмітливість, яка, здається, пронизує більшу частину західної аналітичної спільноти і преси. Я спробую закінчити її цього тижня.

Але, але, але Покровськ. Хоча його стратегічність явно менша за Суджу

У той самий час, коли українці мають цей очевидний стратегічний успіх у Курській області, росіяни роблять те, що вони робили протягом майже п'яти місяців – повільно просуваються до Покровська. Нам постійно кажуть, що український наступ на Курській дузі зробив цю російську операцію більш успішною, але доказів цього дуже мало. Якщо вже на те пішло, то за останній тиждень російське просування в напрямку Покровська сповільнилося. Він просувається, але вкрай повільно.

Ось свіжа карта Deep State: найбільш просунуті російські сили знаходяться приблизно за 14 кілометрів від Покровська.

Ось та ж карта з минулої неділі. Найближчий російський пункт до Покровська – трохи більше 15 кілометрів.

Отже, цього тижня російська армія просунулась приблизно на одну милю в напрямку Покровська. Проте це важке і криваве просування зображується як велика стратегічна перемога, як, наприклад, у цій статті в "Таймс", водночас Курська наступальна операція відходить на другий план.

Ми досягли піку дивацтв у висвітленні війни. Покровськ – останнє українське місто, яке преса оголосила стратегічним цього року (це звання також отримали Авдіївка, Часів Яр і Торецьк). Але жодне з них не є більш стратегічним, ніж Суджа, яку українці взяли за кілька днів. Підказка: жодна з цих ділянок не є стратегічною, оскільки не впливає на формування сил з обох сторін. Йдеться про політичний контроль над територією.

Ба більше, що вражає, так це те, що нездатність путіна сконцентрувати необхідні сили, щоб спробувати витіснити українців з росії, зображується як стратегічний хід, аби він міг продовжувати своє повільне, криваве просування до Покровська. Знову ж таки, це дуже дивно. Можливо, російська логістика настільки неефективна, що він не може швидко сконцентрувати сили – так що це якийсь стратегічно блискучий вибір. Але саме ця повільність дозволяє українцям формувати їхній оборонний рубіж, що призведе до дуже великих втрат для росіян при захопленні. Це скоріше ознака стратегічного провалу, ніж чогось іншого.

Тирада закінчилася – я просто хотів вказати на те, наскільки дивним є висвітлення війни. Це більше схоже на низку заздалегідь задуманих упереджень, які висловлюються з доказовою базою, підібраною на їхню підтримку. Ось чому це було так неправильно на початку і Харківської, і Курської наступальних операцій.

Поки що українська операція є стратегічним успіхом.

Україна та з'їзд Демократичної партії. Чітка лінія розмежування з республіканцями

Обговорення України на з'їзді Демократичної партії США минулого тижня настільки відрізнялося від того, що відбувалося на з'їзді Республіканської партії в липні, що заслуговує на увагу. На республіканському з'їзді в партійному маніфесті та промовах Венса і Трампа Україна не фігурувала, а якщо і згадувалася, то в негативному світлі. У платформі Республіканської партії не було жодної згадки про росію чи Україну. У промові Трампа прозвучало застереження для України, оскільки більшу частину свого часу він провів, вихваляючи Віктора Орбана (який хоче відрізати Україну від світу) і вихваляючи диктаторів.

Навіть республіканці, які підтримували Україну, уникали цієї теми. Найбільш гнітюче, що Ніккі Гейлі, яка мала довгий виступ у другий вечір і переважну частину якого присвятила зовнішній політиці, жодного разу не згадала Україну чи росію у своєму виступі. Очевидно, що чутки про це вже пішли.

З'їзд Демократичної партії перевернув усе з ніг на голову.

Камала Гарріс виголосила свою промову, в якій взяла на себе зобов'язання перед Україною.

Демократична платформа, взяла на себе чітке зобов'язання не лише підтримувати Україну, але й поважати її територіальну цілісність. Ось точна цитата.

Демократи приєднаються до наших європейських партнерів у протистоянні з реваншистською росією. Ми не дозволимо москві втручатися в наші демократії чи підривати нашу рішучість. Ми підтвердимо відданість Америки НАТО і захисту наших союзників. Ми збережемо трансатлантичну підтримку зусиль України з реформування та її територіальної цілісності.

Звісно, платформи часто забуваються в той момент, коли вони написані. Що більш цікаво, так це те, що сказала справжня зірка тижня Камала Гарріс у своїй промові на церемонії нагородження. Пам'ятайте, це була одна з найкоротших промов в сучасній історії, якщо не найкоротша, тривалістю трохи більше пів години. Вона також витратила значну частину часу на обговорення свого сімейного походження, а потім перейшла до нападок на Трампа – тож кожна частина промови мала бути зваженою і виваженою.

Проте, навіть з урахуванням цих обмежень, Гарріс присвятила значну частину того невеликого часу, який у неї був, зовнішній політиці, атакуючи Трампа за те, що він є інструментом путіна, і пообіцявши свою підтримку Україні. Вона зробила це у двох пунктах резолюції, які дослівно наводжу нижче.

Я подбаю про те, щоб ми повели світ у майбутнє на основі космосу та штучного інтелекту. Щоб Америка, а не Китай, виграла змагання за 21 століття і щоб ми зміцнили, а не зреклися нашого глобального лідерства. З іншого боку, Трамп погрожував вийти з НАТО. Він заохочував путіна до вторгнення в країни наших союзників. Сказав, що росія може "робити все, що їй заманеться". За п'ять днів до того, як росія напала на Україну, я зустрілася з президентом Зеленським, щоб попередити його про план російського вторгнення. Я допомогла мобілізувати глобальну відповідь – понад 50 країн – для захисту від агресії путіна. І як президентка, я твердо стоятиму поруч з Україною і нашими союзниками по НАТО.

Волз, навпаки, не витрачав часу на зовнішню політику (хоча він був одним із найпалкіших прихильників України – тож добре знається на цій сфері). Тому варто відзначити, скільки часу Гарріс присвятила цій темі.

Окрім платформи та промови Гарріс, Україна регулярно згадувалася в інших виступах. Одним із найпомітніших, виголошених незадовго до виступу Гарріс, був виступ Адама Кінзінгера. Звертаючись до антитрампівських республіканців, які можуть прихилитися до Гарріс, Кінзінгер зробив одну з найкращих атак на Трампа/Венса/путіна, підтримуючи при цьому Україну.

Як може партія називати себе патріотичною, якщо вона боготворить людину, яка намагалася повалити вільні та чесні вибори? Як може партія стверджувати, що вона виступає за свободу, якщо бачить боротьбу за свободу в Україні – напад, що протиставляє тиранію демократії, виклик усьому, чим наша нація називає себе, – і вона відступає, вона двозначна, вона висуває людину, яка дивно одержима путіним, і його напарника, який сказав: "Мені байдуже, що відбувається в Україні"? Але він хоче бути віцепрезидентом, так.

Отже, загалом з'їзд Демократичної партії встановив чітку лінію розмежування між двома партіями, зокрема, промовами кандидатів (найбільш важливими моментами). Вкотре варто звернути увагу прихильників Трампа, які стверджують, що вони підтримують Україну. Лише одна партія має зобов'язання щодо територіальної цілісності України у своїй платформі і висуває кандидата, який заявив, що стоятиме на боці України.

Це не Трамп і не Республіканська партія.

Нова українська далекобійна система. Україні знадобиться їх багато

Це радше нотатка про те, чого слід остерігатися. В рамках заходів до Дня Незалежності президент Зеленський оголосив про бойове застосування нової української зброї великої дальності, яка отримала назву "Паляниця".

Сьогодні ми стали свідками першого успішного бойового застосування нашої нової зброї – безпілотної ракети "Паляниця". Це абсолютно новий клас озброєння – наша власна українська розробка.

Наразі немає жодних подробиць про цю систему або про те, що саме було атаковано, але цікаво, що вона була описана як оперативна – інакше кажучи, вона була фактично введена в дію. Вже давно ширяться розмови про те, що Україна намагається створити реактивний безпілотник великої дальності польоту. Олександр Камишин, який відіграватиме велику роль в історії цієї війни, коли її нарешті напишуть, публічно заявив, що ця зброя "вразила військовий об'єкт противника на тимчасово окупованій території". Ба більше, Камишин описав цю зброю як гібрид БПЛА і ракети (що робить більш вірогідним реактивний двигун), а також заявив, що Україна збирається нарощувати виробництво.

Україні знадобиться багато таких систем (масових), щоб змінити ситуацію на краще, але якщо вони зможуть розробити і виготовити точну далекобійну систему такого типу, про який ми сьогодні говоримо, то це може бути надзвичайно корисним для вже успішної української кампанії на дальніх дистанціях. Тому зверніть увагу на посилення атак, зокрема, швидкою доставкою зброї у великій кількості, а не примітивніших засобів (Cessna з бомбами), на які українцям переважно доводилося покладатися до цього моменту.

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